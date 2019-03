Zastánci litinové repliky chystají další referendum o Vřídelní kolonádě

Členové přípravného výboru si slibují mnohé od změny zákona, která nařizuje městům pořádání referend a hlavních voleb ve společných místnostech, čímž by se mohla zvednout účast. Poslední všelidové hlasování neplatilo jen kvůli několika desítkám chybějících hlasů. Podmínkou byla alespoň 35procentní účast.

„Momentálně dosbíráváme zhruba 200 nových podpisů. Po doplnění zažádáme město o opakování referenda,“ uvedl zmocněnec přípravného výboru Ota Řezanka.

V žádosti podle něj bude uvedeno, že by se mělo konat společně s nejbližšími parlamentními nebo prezidentskými volbami. „Pokud se tedy nestane nic mimořádného, bylo by referendum spojeno s parlamentními volbami za dva a půl roku,“ doplnil.

Otázka, ke které se budou voliči vyjadřovat, přitom bude znít stejně jako loni v lednu. Kromě nahrazení kolonády litinovou replikou z dílny architektů Fellnera a Helmera bude referendum požadovat také ukončení oprav havarijního stavu současné budovy z roku 1975.

To ale koliduje s názorem karlovarské radnice. Její nové vedení se chce totiž co nejrychleji pustit do opravy, kvůli čemuž vznikla pracovní skupina pro Vřídlo. Rekonstrukce se má týkat zejména vřídelní síně. Poté chce město vypsat architektonickou soutěž na novou kolonádu, která železobetonovou stavbu nahradí.

„Domníváme se, že druhá část otázky je velmi podstatná. Lidé jejím odsouhlasením jasně vyjádří, že už nechtějí, aby do současné kolonády tekly další desítky milionů na nějaké zásadní opravy. Nutná údržba objektu je samozřejmě možná, otázka se vztahuje jen k tomu, co je v havarijním stavu, a to je pouze nosná konstrukce budovy,“ řekl Ota Řezanka. Zároveň vyjádřil pochybnosti nad tím, že má chystaná investice smysl.

Primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík (ODS) upozornil, že v přípravném výboru referenda je i zastupitel za ANO Václav Benedikt, který je zároveň v nové skupině pro Vřídlo.

„Tam je jednoznačná shoda na tom, že je třeba opravy a navrácení Vřídla na jeho místo. Co pak bude nad ním, jestli dřevo, ocel, litina nebo sklo, to bude věcí architektonické soutěže,“ řekl náměstek.

Václav Benedikt ujistil, že i nadále zůstává příznivcem repliky litinové kolonády.

„Pracovní skupina pro Vřídlo v tomto složení vznikla proto, aby řešila superhavarijní stav a zamezila pádu stropu haly s vývěrem. Poškodit by mohl technologii, případně i jímání Vřídla,“ vysvětlil. Zároveň dodal, že k rozhodování o podobě kolonády nemá skupina mandát.

Pro nahrazení kolonády litinovou replikou se loni vyslovilo téměř 9500 lidí. Podle Oty Řezanky výsledky naznačují, že variantu obnovy preferuje větší množství lidí než jakoukoli jinou. Je však otázkou, kolik voličů k hlasování nedorazilo úmyslně.

Zmocněnec přípravného výboru ale tvrdí, že v takovém množství se obyvatelé města ještě nikdy na ničem neshodli.

„Město by mělo začít pracovat na projektu obnovy litinové kolonády, který určí i postup odstranění té současné,“ uvedl.

Přípravný výbor domlouvá i další témata pro referenda. Jde o vznik náměstí před Městskou tržnicí, kde by se mohly konat společenské či kulturní akce, dalším možným tématem je podle zástupců výboru obchvat Karlových Varů.

„Předpokládám, že se s námi spojí. Snad se nám někdo z nich ozve,“ uvedla primátorka Andrea Pffefer Ferklová (za ANO). Loňské referendum stálo město 900 tisíc korun a provázela ho bouřlivá diskuze politiků i obyvatel.

