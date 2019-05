Do Varů dorazila rezervní nádrž na vřídelní vodu, začala oprava kolonády

Rekonstrukce kolonády, jejíž část je v havarijním stavu, začala bouracími pracemi v podzemí. Město na ni má přibližně 28 milionů korun.

„Demontuje se technologie v podzemí pod vývěrovou halou. Když to řeknu zjednodušeně, řežou se trubky, odstraňují se závěsy, armatury, běží pouze část separátorů, to znamená zařízení na odstraňování plynu z vody, a zabezpečuje se prostor tak, aby se mohla vytvořit krypta, tedy ochranný plášť nad celou technologií,“ popsal radní Pavel Bouška (Karlovaráci), jeden ze členů magistrátní pracovní skupiny pro Vřídlo.

Lidé si ale mohou všimnout nové akumulační nádrže, která stojí vedle kolonády. Pavel Bouška ji označil za bypass. „Dohodli jsme se, že tuto nádrž prozatímně umístíme venku. Pokud by došlo k nevratné havárii při opravách v podzemí, bude vřídelní voda během osmi či deseti hodin přepojená do této náhradní nádrže tak, aby ji mohly čerpat všechny lázeňské domy, jak mají ve smlouvě s městem,“ vysvětlil.

Nová nádrž putovala do Karlových Varů ze Sokolova a váží 5,5 tuny. Její cena je zhruba 1,8 milionu bez DPH. „Jedná se o akumulační nádrž z nerezového plechu. Bez opláštění její šířka činí 4,3 metru, délka 6,8 metru a výška přibližně dva metry,“ informoval mluvčí radnice Jan Kopál.

Až budou hotové stavební práce ve vřídelní hale, jeřáb ji spustí do suterénu. Nádrže tak v podzemí budou fungovat dvě namísto jedné. Bourací práce by měly skončit v srpnu nebo září, pokud všechno půjde podle plánu. Poté má podle Pavla Boušky následovat tvorba. Vrchní část kolonády chce město opravit a zachovat v podobě, jakou má nyní.

„S pokorou a velkým přáním na srdci a na duši bych strašně rád, aby kompletních obnova technologií byla hotová do zahájení sezony příštího roku. Rezervu si necháváme do příštího mezinárodního filmového festivalu,“ uvedl.

Co se děje v kolonádě, by se mohli brzy zájemci dozvědět i prostřednictvím internetu. Skupina pro Vřídlo plánuje, že do budovy umístí dvě, možná i tři online kamery.

„Myslíme si, že by bylo nudné dívat se, když se tam nic neděje, protože jsou dělníci na svačině. Proto jsme se dohodli, že bychom udělali zrychlenou časovou lupu,“ řekl Pavel Bouška. Výsledkem by bylo tří až pětiminutové video za každý den, které by lidé našli na webu města.

Oprava má prodloužit životnost železobetonového díla do doby, než jej nahradí nové. O něm by měla rozhodnout architektonická soutěž.

„To, jak bude kolonáda v budoucnu vypadat, teď zcela upřímně není z našeho pohledu prioritou. Je třeba vyřešit krizi vřídelní síně, teprve pak se můžeme bavit o novém objektu,“ upozornil před časem primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík (ODS).

To je i v souladu se stanoviskem Kanceláře architektury města, která soutěž na novou kolonádu připraví.

„Je v zájmu města, aby se neodkladně a co nejrychleji části budovy, které havarijní stav budovy Vřídla způsobují, obnovily,“ upozornila kancelář ve svém doporučení.

Prohlídka Vřídelní kolonády: