Tři největší karlovarské kolonády čekají velké opravy, začne se Vřídlem

S urychlenou opravou síně a podzemí Vřídelní kolonády, která je v havarijním stavu, začnou dělníci přibližně za čtrnáct dní. Zastupitelé v dubnu souhlasili s tím, že Správa přírodních lázeňských zdrojů a kolonád může začít využívat 21,3 milionu korun, které město vyčlenilo na opravu.

„Na jednání pracovní skupiny pro Vřídlo jsme stanovili dva harmonogramy. Jeden se týká technologie, se kterou souvisí i jímací nádrž, druhý harmonogram se týká stavebních prací,“ informoval primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík (ODS).

Zároveň uvedl, že město ještě nechá zpřesnit statické posouzení vřídelní síně. „Bohužel degradace postupuje výrazně rychleji, než bychom si představovali, proto statik ještě provede aktualizaci svého posudku,“ řekl náměstek.

Práce v podzemní i v nadzemní části budovy se podle něj uskuteční souběžně. Oprava by měla prodloužit životnost železobetonového díla do doby, než jej nahradí nové. O něm by měla rozhodnout architektonická soutěž.

„To, jak bude kolonáda v budoucnu vypadat, teď zcela upřímně není z našeho pohledu prioritou. Je třeba vyřešit krizi vřídelní síně, teprve pak se můžeme bavit o novém objektu,“ upozornil Petr Bursík.

Kamery budou kontrolovat opravy a pořizovat časosběr

To je i v souladu se stanoviskem Kanceláře architektury města, která soutěž na novou kolonádu připraví.

„Je v zájmu města, aby se neodkladně a co nejrychleji části budovy, které havarijní stav Vřídla způsobují, obnovily,“ upozornila kancelář ve svém doporučení.

Radnice nyní zvažuje, že do suterénu i vřídelní síně umístí kamery. Ty by měly kontrolovat opravu a také pořizovat časosběrný snímek.

Dalších zhruba deset milionů korun, z nichž část tvoří dotace z takzvaného Integrovaného plánu rozvoje území, chystají Karlovy Vary pro rekonstrukci Sadové kolonády. Rada už souhlasila s vypsáním výběrového řízení. Před filmovým festivalem začnou přípravné práce, zahájení rekonstrukce samotné přijde po něm.

„Tato oprava je poměrně dost zásadní,“ zhodnotil Petr Bursík. Zkorodovanou litinovou konstrukci, která drží střechu, má nahradit nová. Sadový pramen, vyvěrající v současné době v budově Vojenského lázeňského ústavu, se vrátí do kolonády, v níž kdysi býval. Zároveň dojde k úpravám prostoru směrem ke korytu řeky Teplé. Vše se uskuteční za provozu.

„Rekonstrukce by měla přesáhnout až do roku 2020, a to z technologických důvodů. Rozložená bude do čtyř etap tak, aby skončila do zahájení příští lázeňské sezony,“ popsal primátorčin náměstek pro strategie a dotace Tomáš Trtek (ANO).

Během letošního roku se navíc radnice pustí i do Mlýnské kolonády. Také v jejím případě počítá s využitím evropských dotací. Kolik bude oprava stát, by mohla vědět koncem dubna.

„Mlýnská kolonáda bude samozřejmě daleko složitější a rozsah prací bude větší. Rekonstrukce je naplánovaná do dvou až tří let, opět v nějakých etapách,“ uvedl Tomáš Trtek. Odhadl přitom, že přípravy Mlýnské kolonády budou hotové do konce června.

Prohlídka Vřídelní kolonády: