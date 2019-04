Vřídlo je třeba opravit rychle, Karlovy Vary našly kompromisní variantu

„Tato varianta je kompromisní. Zahrnuje stálý provoz Vřídelní kolonády bez přerušení i minimalizaci rizik, která by plynula ze sanačních zásahů. To zahrnuje v tomto případě i určitou část vymístění akumulační nádrže,“ uvedl karlovarský hydrogeolog Tomáš Vylita.

Právě s přesunem speciální technologie před samotnou opravou vřídelní síně počítal původní plán rekonstrukce. Jenomže výběrová řízení na přesun technologie nedopadla dobře a čas běžel.

Podle člena pracovní skupiny a zastupitele Václava Benedikta (ANO) je stav kolonády opravdu vážný. „Do dvou let může spadnout a poškodit jímání pramenů,“ varoval s tím, že město řeší její superhavarijní stav.

Tomáš Vylita uvedl, že existuje analýza rizik opravy. Ta má sedm kritických bodů plus podbody a všechny varianty jsou z hlediska rizik srovnatelné. Vybudování druhé akumulační nádrže vyplynulo z požadavků karlovarských hoteliérů. Míst, která ji odebírají, je v krajském městě 34.

„Pokud přestane tato továrna fungovat, hrozí strašlivé následky, a to nejen kvůli zásobování vřídelní vodou, ale i kvůli poškození turistické destinace,“ upozornil generální ředitel hotelu Imperial Alexander Rebjonok.

Nádrž podle členů skupiny zřejmě sice bude zasahovat nějaký čas do Vřídelní ulice, poté se má ale přesunout do podzemní části budovy. Správa přírodních zdrojů a kolonád může kvůli opravě začít využívat 21,3 milionů korun, které před časem město vyčlenilo v rozpočtu na přesun technologie.

„V tuto chvíli musíme spustit akutní záchranné práce, aby se nezhroutil strop. Budeme připravovat vývod na postranní nádrž s tím, že už začínáme tvořit novou technologii. Doufám, že do toho spadne i oprava vrtů, respektive jímání a že bude možné začít připravovat a projektovat přesnou technickou dokumentaci,“ uvedl radní a člen skupiny Pavel Bouška (Karlovaráci).

Oprava kolonády by podle něj měla být hotova v ideálním případě do konce roku či do zahájení lázeňské sezony v květnu 2020. „Tento návrh je nejlepší v tom, že šetří čas i prostředky,“ doplnil Pavel Bouška.

Kolik přesně bude oprava kolonády stát, zatím není jasné. Primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík (ODS) zmínil, že zapotřebí jsou projektové i stavební práce. Ty projektové by podle něj byly v řádech stovek tisíc korun.

Podle návrhu, který skupina v úterý představila zastupitelům, se mají před zahájením opravy nejprve zajistit speciální technologie.

Poté přijde na řadu odstranění poškozeného stropu, který nahradí nový. Před jeho dokončením se venkovní akumulační nádrž přesune do podzemí. Opravovat se bude i prosklená vřídelní síň.

