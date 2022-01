Karlovarské Vřídlo se vrátí do síně, v Chebu vystaví korunovační klenoty

Co přinese rok 2022? Pokud to epidemická situace dovolí, připomene si Karlovarský kraj spoustu zajímavých výročí a uskuteční se řada oslav a sportovních svátků. Zejména lázeňská města hledí do nového roku s nadějí, že se podaří překonat pandemii koronaviru a do regionu opět ve větší míře zavítají zahraniční turisté.