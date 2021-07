Ašský Park historie otevřou na jaře, až rozkvetou květiny

„Stavebně by se projekt měl stihnout do listopadu. Nemyslím si ale, že má smysl v tuto dobu, kdy už může být sníh, zakládat květnaté louky. Ty založíme na jaře a park slavnostně otevřeme až koncem května nebo začátkem června. Bylo by skvělé, kdyby v tu dobu už byly louky v květu,“ uvedl ašský starosta Dalibor Blažek.

Ale ani příští rok nebude podle jeho slov projekt kompletní. Bude mu chybět audiovizuální část, která má lidem prostřednictvím moderní techniky vyprávět střípky z pohnuté ašské minulosti. Vytvořit tuto část projektu potrvá ještě přibližně rok.

„Na tuto část Parku Historie si lidé budou muset bohužel ještě počkat, v tuto chvíli vyhlašujeme výběrové řízení. Rádi bychom tento nový audiovizuální projekt propojili s projekty, které v Aši už fungují. Například na Goethově náměstí se návštěvníci mohou podívat do minulosti a promluví k nim Goethe, Henlein či smyšlená postava Nahřbetskoč.

Podobně je možné si v rozšířené realitě prohlédnout vyhořelý evangelický kostel sv. Trojice a moderní techniku chceme využít i na novém dopravním uzlu, který příští rok začne vznikat na ašském nádraží. Naše představa je, že by mělo lidem stačit stáhnout si do telefonu či tabletu jedinou aplikaci a využít ji po celém městě,“ vysvětlil starosta s tím, že radnice navíc plánuje audiovizuální část parku postupně rozšiřovat.

Park Historie roste na místě bývalého hřbitova, který byl v roce 1966 úředně zrušen. Při stavebních pracích zde dělníci našli lidské ostatky, konkrétně lebky a celou lidskou kostru. Vedení města je chce uložit na pietním místě, jehož stavba je součástí projektu. Památník, který je plánován na místě bývalé márnice, připomene historii evangelického hřbitova.



Vzpomínka na zesnulé

„Za pomoci Ašského krajanského spolku a jeho archivu, který je v Rehau, zde plánujeme vytvořit jakousi virtuální smuteční zeď. Ta ponese jména všech zde pohřbených lidí, které se nám podaří dohledat. Budou to jména velikánů Aše, významných osobností i prostých obyvatel, kteří zde spočinuli,“ řekl starosta, který zrušení a likvidaci hřbitova v minulosti vnímá jako nešťastný krok.

Podle jeho slov je hřbitov v jistém smyslu kronikou města, v níž je možné hledat a nacházet například zástupce rodů, které zde žily. O tuto možnost však Ašští kvůli zrušení hřbitova přišli.

Unikátní hřiště

Součástí parku bude i dětské hřiště v podobě lanového centra. To však bude uzavřené, proto se v něm budou moci návštěvníci pohybovat bez jištění.

„Myslím, že podobné hřiště v kraji ještě nemáme. V tomto směru bude mít Aš naprostou novinku. Po prázdninách vypíšeme výběrové řízení. Předpokládám, že na podzim by se mohly vybudovat patky na sloupy a na jaře pak dojde ke vztyčení vlastní dřevěné stavby,“ upřesnil starosta.

Podle jeho slov se v tuto chvíli provádějí zemní práce, opravuje se podle pokynů památkářů historický most z roku 1724, kamenné zdi a obnovuje stará cesta.

Práce budou pokračovat stavbou chodníků, visuté lávky pro pěší a sadovými úpravami. Při pracích byl odkryt také vchod do starého sklepení. To je nezvykle rozsáhlé a město nyní zvažuje, zda a za jakých podmínek by jej bylo možné otevřít k prohlídkám. Projekt vznikl díky dlouhodobé spolupráci Aše se sousedním Selbem. Má ukázat pohnutou historii lokality. Třináctitisícová Aš na něj získala z přeshraničního programu 1,5 milionu eur.