V Císařských lázních vznikne sál pro symfoniky, postaví ho na klíč

Firma bude mít o to snadnější pozici, že projekt už existuje. Za 20 milionů ho nechalo vypracovat město. Od něj pak má kraj na základě domluvy souhlas s použitím dokumentu, který vypracoval architekt Petr Hájek.

„Nyní tak můžeme vyhlásit veřejnou zakázku formou Design & Build, tedy sloučeného projektování a celé realizace,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Právě tato forma by podle něj měla zajistit, že jakmile bude vestavba počátkem roku 2022 vyrobena, dojde k jejímu umístění do atria. „A to bezprostředně po sejmutí původní střechy Císařských lázní,“ upřesnil hejtman.

Projektová dokumentace, kterou město poskytlo kraji, ovšem není jediným příspěvkem Karlových Varů na obnovu Císařských lázní. Město se bude na rekonstrukci podílet částkou 100 milionů korun. Tu uvolní v několika splátkách.

Pro metodiku Design & Build je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci ze strany zhotovitele. Objednavatel, v tomto případě kraj, pouze specifikuje v zadání například účel, rozsah nebo i výkonová kritéria.

Mezi hlavní výhody tohoto systému patří jednoznačně úspora času na projektu, přípravě a realizaci a snížení nákladů uzavřením jen jedné smlouvy na dílo jako celek.

Karlovarské mosty na klíč

S podobným postupem už mají zkušenosti přímo na karlovarském magistrátu. Obdobným způsobem se totiž aktuálně rodí nový most přes Ohři ve Dvorech. Stavbu město zadalo metodikou podle takzvané Žluté knihy Fidic.

V praxi to znamená, že dodavatel obstaral vše. Zbourání starého mostu a vyprojektování a stavbu nového. „To celý projekt výrazně urychlilo,“ konstatoval Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Karlovy Vary byly průkopníkem takzvaného žlutého Fidicu. Úplně první mostní konstrukcí postavenou touto metodou byl totiž most v Doubí. Zadavatelem ovšem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Oprava Císařských lázní v červenci