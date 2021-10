Cheb už chystá oslavy ve velkém stylu, lidé uvidí korunovační klenoty

Veřejnosti se symboly české státnosti představí týden před zahájením Dnů evropského dědictví v kostele sv. Kláry na Františkánském náměstí. Výstava se stane jedním z vrcholů oslav 700 let od připojení Chebska k zemím Koruny české.



„O tom, že bychom mohli v Chebu vystavit tyto symboly, jsme dlouho jednali se správou Pražského hradu. Podařilo se dohodnout jejich zapůjčení do kostela sv. Kláry, který má předpoklady splnit všechna požadovaná kritéria, například co se týče bezpečnosti nebo potřebného klimatu,“ řekl chebský starosta Antonín Jalovec.

Jedinečná výstava zapadá podle jeho slov do konceptu oslav, jejichž významná část by se měla konat před kostelem sv. Kláry na Františkánském náměstí.

„Měla by tu být expozice lidových řemesel, chystá se historický jarmark, počítá se s koncerty, slavnostmi piva a dalšími doprovodnými akcemi. Uskuteční se i vědecká konference pořádaná chebským archivem, který vystaví historické listiny staré sedm století,“ upřesnil starosta.

Podle jeho slov se jedná o významné výročí z hlediska města i celého regionu. Radnice chce do oslav zapojit co nejvíc lidí, spolků či společností. „Domluvili jsme spolupráci s odborem školství. Chtěli bychom, aby se přidalo také muzeum a obě galerie, které ve městě máme. Nemělo by chybět ani divadlo. Plánujeme vytvořit jakýsi celoroční komplex akcí pro odborníky i pro širokou veřejnost. Zlatým hřebem by mohlo být právě chebské národní zahájení Dnů evropského dědictví, které se koná pokaždé v jiném českém městě,“ doplnil starosta Jalovec.

V průběhu této významné akce se každoročně otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letos se slavnostní zahájení uskutečnilo v Uherském Hradišti.

Korunovační klenoty uvidí nyní lidé v Lokti

Chebsko bylo v historii součástí Českého království několikrát. Definitivně je získal až Jan Lucemburský za vojenskou pomoc Ludvíku Bavorovi v bitvě s rakouským vévodou Fridrichem Sličným o královský titul v Říši římské. Bitva se odehrála 28. září 1322 na planině u vsi Ampfing poblíž bavorského města Mühldorf na Innu.

Lokalita Chebska však nebyla do Českého království začleněna přímo, ale byla připojena jako autonomní území. Krále sice na chebském hradě zastupovali purkrabí a jemu podřízení hejtman a soudce, nicméně Chebsko bylo značně samostatně spravováno chebskými měšťany, kteří například pro celé území razili vlastní mince.

Kopii českých korunovačních klenotů mohou v kraji právě nyní vidět návštěvníci hradu Loket. Tam dorazila putovní výstava, díky které se otevřely dvě místnosti včetně Šlikovské kaple.