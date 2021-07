Obnova božích muk odhalila historii Chebu, opravu zaplatil dárce

Už od nepaměti stráží silnici z Chebu do Podhradu kamenný blok s křížkem na vrcholu. Přesto kolem němého svědka historie lidé procházejí či projíždějí často bez povšimnutí. To ale neplatí pro patriota Stanislava Kučeru, který tudy jezdí roky do práce. Mrzelo jej, že se o kamennou památku nakloněnou ke straně nikdo nestará, že zůstává bez povšimnutí.