Umělci budou v Aši tvořit pod širým nebem, stvrdí pouta Čechů a Němců

Sympozium se v západočeském městě uskuteční v rámci celoročních oslav 150 let od získání městských práv, které radnice v Aši chystá na příští rok. Odehrávat se bude v sadech Míru pod širým nebem tak, aby návštěvníci mohli sledovat, jak jednotlivá díla umělcům pod rukama rostou. Právě kolemjdoucí budou v závěru hodnotit nejlepší dílo. Jejich favorit pak získá Cenu diváka.

Jedním z organizátorů sochařského sympozia s mezinárodní účastí je karlovarský sochař Tomáš Dolejš. Jeho dílo není v západočeské Aši neznámé. Na hranici mezi Českem a Bavorskem stojí jeho ocelová skulptura, která je polovinou monumentu nazvaného Podaná ruka. Druhou část vytvořil ze dřeva německý umělec Wolfgang Stefan.

„Mám radost, jak se začíná formovat celý projekt a tým spolupracovníků z okruhu pořadatelů, ale i z řad města. Je skvělé, že se představitelé Aše pustili do takové akce,“ řekl k další spolupráci s městem Tomáš Dolejš.

Doplnil, že ústřední motiv, jímž jsou právě kořeny, může evokovat nejen historický odsun německého obyvatelstva z příhraničí. Inspiraci prý mohou umělci hledat v obnovených vztazích, návratu k rodině a přátelům nebo čistě jen v přírodním elementu.

Organizátoři v těchto dnech vypsali výzvu pro umělce, kteří by se tvoření pod širým nebem chtěli zúčastnit. Stačí zaslat organizátorům vyplněnou přihlášku s ukázkou díla a návrhem skulptury s námětem pro Kořeny. Porota složená z regionálních umělců, galeristů nebo představitelů města Aše z nich vybere osm, kteří dostanou prostor k tomu, aby mohli tvořit v prostředí příjemného parku v centru města.

„Zájemci mohou své přihlášky posílat do 31. března příštího roku. Jednou z mála podmínek je občanství v Evropské unii. Každý vybraný výtvarník obdrží honorář a bude pro něj zajištěno ubytování a strava,“ vyjmenovala některé organizační body umělecká ředitelka sympozia Jitka Kůsová, sochařka a malířka, která má s pořádáním a účastí na uměleckých sympoziích bohaté zkušenosti. A to i mimo republiku. Podle jejích slov se bude tvořit z hořického pískovce nebo z oceli.

„Pro občany našeho města i pro návštěvníky bude jistě velmi atraktivní sledovat umělce při práci. Skvělé bude, že díla zůstanou součástí veřejného prostoru. Musíme jen vytipovat místa, kam je umístíme. Já osobně nepamatuji podobně zajímavý projekt, který navíc slibuje mezinárodní účast,“ řekl ke spolupráci radní Pavel Klepáček.

Sympozium se bude konat příští rok v době od 3. do 17. září. Slavnostním vyvrcholením pak bude vernisáž, která se uskuteční 28. října, u příležitosti vzniku samostatného Československa. To už lidé uvidí jednotlivá díla přímo na svých místech ve vybraných lokalitách. Mezinárodní sochařské sympozium podpoří evropské dotace v programu Erasmus, žadatelem je Městský dům dětí a mládeže Sluníčko Aš.

„V městském prostoru v současnosti nemáme takřka žádná umělecká díla. Z doby před válkou tu zůstal stát Goethe a Luther, za minulého režimu přibyla matka s dítětem a nějaké studentské práce. My bychom teď chtěli tím sympoziem začít, využít jej jako takový odrazový můstek a založit jakousi tradici. Díky ní by se mohl veřejný prostor, který byl minulostí tak významně poznamenaný, průběžně obohacovat. Cítíme, že v této oblasti máme trochu dluh a tímto způsobem bychom to mohli napravit,“ dodal ašský starosta Dalibor Blažek.