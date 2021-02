Kraj dostane vakcíny AstraZeneca od Saska, využije je na očkování učitelů

Sasko České republice dodá 15 tisíc dávek vakcíny firmy AstraZeneca proti covidu-19 pro Cheb, Sokolov a Karlovy Vary, řekl to premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News. Babiš se tak domluvil v sobotu se saským premiérem Michaelem Kretschmerem.

V pořadu zopakoval, že nikdy neodstoupí. „Ať se mi všichni smějí,“ řekl s tím, že zajišťuje vakcíny a léky pro Českou republiku. „Se saským premiérem jsem domluvil 15 tisíc vakcín AstraZeneca, pět tisíc vakcín z Izraele je také moje dílo,“ durdil se premiér poté, co mu byla položena otázka, zda neuvažuje o rezignaci.

Babiš podle svých slov sehnal léky regeneron a bamlanivimab nebo oxygenátory a lůžka od firmy Linet. „Já jsem obchodník, a kdyby to měli zařizovat úředníci z ministerstva, ještě nic nemáme,“ dodal.

Urychlí se zapojení praktických lékařů

Karlovarský kraj je schopný vyočkovat dávky ze Saska kromě dalších běžných dodávek vakcín do dvou týdnů. Hejtman Petr Kulhánek (za STAN) zatím podle svých slov žádné oficiální oznámení o dodávce vakcín nemá, slyšel to pouze v médiích.

„Důležité ale je, že pokud nám AstraZeneca přijde, tak nám to velmi urychlí zapojení praktických lékařů a pak je to samozřejmě velmi vítané posílení očkování pedagogů,“ uvedl hejtman. Praktiky zatím kraj do očkování nemohl zapojit kvůli nedostatku vakcín.



V pondělí se má v karlovarské KV Aréně otevřít velkokapacitní očkovací centrum, které bude schopné naočkovat denně až tisíc lidí. V dalších dnech se mají velká očkovací centra otevřít také v Sokolově a v Chebu, i když vzhledem k počtu obyvatel budou mít menší kapacitu než karlovarské centrum. V případě dostatku vakcín je ale kraj schopný tato centra ještě posílit, řekl hejtman. Kromě toho se očkuje ještě na dalších místech v kraji.

Ve velmi omezeném množství už Karlovarský kraj podle hejtmana AstruZenecu dostal. „Je pravda, že někteří senioři ji odmítali. To, co nám zbylo, teď určitě použijeme a používáme na očkování pedagogů. Když přijde nová, tak zejména pokud se týká mladších věkových skupin než je 80 plus, tak nevidím, že by měl být nějaký problém,“ řekl Kulhánek.



Podle ministerstva zdravotnictví se zatím v Karlovarském kraji spotřebovalo 15 160 dávek vakcín proti covidu. Z toho bylo 121 AstraZeneca. Alespoň jednu dávku některé se tří druhů vakcíny dostalo v kraji 10 333 lidí, oběma dávkami je naočkováno 4 827 lidí.