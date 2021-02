První karlovarské velkokapacitní centrum naočkuje až tisíc lidí denně

V provozu bude očkovací centrum ve všední dny od dvou do šesti hodin, v sobotu od deváté do dvou. Denně zvládne naočkovat tisíc lidí, kolik to bude ve skutečnosti, však bude záležet na dodávkách vakcín od státu a také na zájmu lidí.

„Situace v regionu ohledně přetížených nemocnic je stále velmi vážná, proto bychom byli rádi, kdyby zájemců o očkování bylo co nejvíc,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.



Centrum má ale dávek vakcín konkrétně na příští týden zatím jen v řádu stovek. V očkovacím centru už je připravena čekárna až pro 85 lidí a čtyři očkovací stanoviště.



„Počítáme s tím, že tu budou pracovat každý den dva lékaři, čtyři administrativní pracovníci a čtyři zdravotníci, kteří samotné očkování provedou,“ doplnil Josef März, uvolněný krajský zastupitel pro zdravotnictví. Dodal, že provozní doba se může časem v případě potřeby i prodloužit.

K výbavě očkovacího centra patří také speciální mrazicí box pro uchovávání vakcín, protože právě v pondělí se tu začne očkovat vakcínami od firem Pfizer a BioNTech.



„Už také počítáme s tím, že sem budou přicházet nejen senioři osmdesát plus, kteří dosud vakcínu nedostali, ale také sedmdesátníci,“ potvrdil März.

Sedmdesátníci se totiž mohou od 1. března začít registrovat v centrálním očkovacím systému. Systém se od začátku března otevře také pro učitele, kteří se do něj dostanou přes unikátní přístupové kódy ministerstva školství.



„Pro ně bude primárně určena vakcína AstraZeneca, záležet ale bude na dodávkách,“ doplnil März.

Očkování u praktiků ano, ale až bude dost vakcín

Jak bude do kraje přicházet víc a víc vakcín, budou se následně otevírat další dvě velkokapacitní očkovací centra v Sokolově a v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Očkovat se ale má brzy i v ordinacích obvodních lékařů.

Praktikům, kteří se mají ve svých ordinacích od pondělí podle vládní strategie do očkování rovněž zapojit, však stále chybějí informace i vakcíny, a tak svým pacientům, kteří stále volají a ptají se, nemohli ani dnes nic konkrétního říct.

Hejtman Kulhánek však odmítl, že by Karlovarský kraj s očkováním u praktiků nepočítal. „Kraj to samozřejmě plánuje, ale až bude dost vakcín. Ty pak budeme následně k praktikům v součinnosti s krajskou koordinátorkou pro očkování distribuovat,“ uvedl.

Seniorům nad 80 let, kteří už mají v tuto chvíli registraci k očkování do karlovarské nemocnice, přijdou nejpozději zkraje následujícího týdne SMS, ze kterých se dozvědí o změně místa a času očkování. Zároveň je budou od pondělí kontaktovat operátorky asistenční linky, které je na změnu upozorní.