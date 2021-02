V Ostrově otevřeli páté očkovací centrum, v kraji jich bude celkem devět

„Základem kvalitní služby je její dostupnost. Proto jsme od počátku usilovali o zřízení vlastního očkovacího centra, a to se podařilo,“ uvedl ostrovský starosta Jan Bureš.



Už o víkendu zároveň na svém Facebooku apeloval, aby senioři, kteří se již dříve do centrálního rezervačního systému zaregistrovali, tak učinili znovu. Systém jim automaticky vygeneruje nové očkovací místo v Ostrově, kde už od víkendu byla volná místa na tento týden.

Očkovací místo funguje přímo v areálu nemocnice v pavilonu B. Personál centra bude schopný odbavit až stovku zájemců denně. Provoz se bude upravovat podle množství dostupné vakcíny a místo bude navázáno právě na centrální registrační systém.

Zároveň je město připraveno pomoci těm, kteří mají problém se na místo dopravit. „Pro ty zajistí bezplatnou dopravu na očkovací místo náš Senior Express,“ dodal starosta Bureš. Objednat přepravu si budou moci ostrovští senioři již tradičně na telefonním čísle 725 050 375.

Vedle zřízení očkovacího centra usiluje město také o zřízení vlastního testovacího místa. Důvodem mimo jiné je, že řada obyvatel Ostrova dojíždí za zaměstnáním do sousedního Saska, kde se musí povinně nejméně dvakrát týdně prokázat negativním testem na koronavirus.

„Vznik testovacího místa by navíc pomohl i ostatním lidem. Například aby mohli jít navštívit své příbuzné nebo přátele v domovech pro seniory nebo sociálních zařízeních, kde je pro návštěvy test podmínkou. A určitě by pro ně bylo lepší, aby si test mohli udělat přímo v Ostrově, namísto dojíždění do Karlových varů nebo jiných míst,” vysvětlil Jan Bureš.



Testovací místo by měla ostrovská nemocnice spustit během několika příštích dnů.

Krajská strategie vakcinace předpokládá, že v regionu vznikne do června devět očkovacích center. „Stále se počítá i s velkokapacitním centrem v objektu KV Areny v Karlových Varech,“ naznačila Jana Pavlíková, mluvčí krajského úřadu.



Vedle tohoto obřího očkovacího místa by k těm už fungujícím měla další centra přibýt ještě v Aši, Mariánských Lázních, Kraslicích, Chodově a Toužimi. Fungovat budou dál i mobilní týmy.

Podle Jany Pavlíkové bude vznik nových očkovacích center záviset na tempu, jakým budou do regionu distribuovány vakcíny. Jenom v minulém týdnu dostal kraj celkem 2 600 dávek vakcíny od dvou výrobců - Pfizer a Moderna.



Podle Josefa Märze, uvolněného krajského zastupitele, v tomto týdnu dostanou očkovací centra k dispozici dvě plata vakcíny Pfizer, což představuje více než 2 200 dávek, a 700 dávek vakcíny Moderna. „Závozy od výrobce AstraZeneca zatím nemáme potvrzené,“ dodal März.