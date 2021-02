Karlovarský kraj otevírá další očkovací místo, čeká na slíbené vakcíny navíc

Ministr zdravotnictví Jan Blatný už v pátek uvedl, že do tří uzavřených regionů pošle extra dávky očkovacích látek. Podrobnosti této pomoci ovšem zatím nezná ani hejtman Petr Kulhánek, ani koordinátorka vakcinace Dagmar Uhlíková.



„Pokud nám dávky vakcíny navíc přivezou, jsme schopni navýšit kapacitu očkování v postižených okresech,“ potvrdil hejtman Kulhánek.



Jenomže ještě o víkendu neměl žádné podrobnější informace o tom, jak by měly mimořádné dodávky proběhnout. Ministr Blatný přitom avizoval, že dávky pošle do regionu už tento týden.

Standardní závoz vakcínou firmy Pfizer je v úterý. „Uvidíme, jestli dostaneme avizovaná dvě plata očkovací látky, nebo jí bude víc,“ konstatovala Uhlíková. Ani ona ještě v neděli dopoledne neměla žádné oficiální informace ohledně slibu, který v pátek učinil ministr zdravotnictví.

Stát podle hejtmana už dříve přislíbil navýšení počtu vakcín. K tomu by mělo dojít od 8. března. „Doposud dostáváme 2 340 dávek na týden, od tohoto data by jich mělo být 3 400,“ naznačil Kulhánek.



Pokud ministr hovořil o navýšení počtu dávek vakcín ještě v tomto týdnu, je hejtman přesvědčený o tom, že mluvil o dodávkách nad rámec zatím poskytovaného množství.

Kraj podle hejtmana bude pokračovat v očkování prioritních skupin. Možnost, že by dávky navíc mohly sloužit i k proočkování mladších obyvatel regionu, zatím nevidí jako možné.

„Vznesl jsem na ministerstvu zdravotnictví dotaz, zda bychom v postižených oblastech mohli začít očkovat třeba i lidi starší šedesáti let. Podle ministerstva to ovšem není možné, protože by to prý zbořilo celý očkovací systém. Z našeho pohledu by to ovšem znamenalo velké plus,“ doplnil hejtman Kulhánek.

Vakcinační strategie počítá se vznikem devíti očkovacích míst a velkokapacitního zařízení v KV Areně. Očkovací místo v Mariánských Lázních má pořadové číslo sedm.

Moje ambulance Karlovy Vary , Chebská 355/49, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

, Chebská 355/49, Dvory, 360 06 Karlovy Vary Nemocnice Sokolov , Slovenská 545

Očkovací místo v Nemocnici Sokolov se nachází v pavilonu A - označený vstup je napravo od vstupu do Lékárny NEMOS (uvnitř areálu nemocnice).

, Slovenská 545 Očkovací místo v Nemocnici Sokolov se nachází v pavilonu A - označený vstup je napravo od vstupu do Lékárny NEMOS (uvnitř areálu nemocnice). Nemocnice Cheb , K Nemocnici 1204/17

, K Nemocnici 1204/17 Poliklinika Flora Cheb , Májová 582/19 ImunoSantana s.r.o.

, Májová 582/19 ImunoSantana s.r.o. Nemocnice Ostrov , U Nemocnice 1161

, U Nemocnice 1161 Lázeňský hotel Butterfly, Hlavní třída 655/72, Mariánské Lázně

„Sídlit bude v lázeňském hotelu Butterfly na adrese Hlavní třída 655/72. V pondělí 22. února se zde začne očkovat zdravotnický personál, ve středu pak očkovací místo zahájí vakcinaci veřejnosti. Očkovací místo bude v souladu se státní strategií, tedy nyní s očkováním zdravotníků a seniorů 80 plus, a je součástí centrálního rezervačního systému,“ uvedla Jana Pavlíková, mluvčí krajského úřadu.

„V devíti očkovacích místech po celém regionu, případně ve vysokokapacitním očkovacím centru v KV Areně, jsme schopni naočkovat 11 250 lidí týdně a můžeme kapacitu navýšit na 18 až 20 tisíc. Podmínkou je jen dostatek vakcín,“ uvedl před nedávnem Kulhánek. Doposud se očkování proti onemocnění covid-19 dočkalo deset tisíc obyvatel kraje. „Tři a půl tisíce z nich už dostalo i druhou dávku vakcíny,“ upřesnil hejtman.

Už od 12. února jsou na základě rozhodnutí vlády uzavřené okresy Sokolov a Cheb, kde je situace s nákazou koronavirem nejkritičtější. Nad dodržováním uzávěry bdí policisté. Ti zpočátku nepustili do uzavřených okresů, případně nedovolili vyjet z nich, v průměru pěti stovkám motoristů denně. V posledních dnech ovšem toto číslo klesá.

„Od pátku do soboty to bylo 240 případů, mezi sobotou a nedělním ránem pak počet stoupl na 428,“ konstatovala policejní mluvčí Zuzana Týřová. Policejní hlídky jsou na 44 místech Sokolovska a Chebska. Zajistit nepřetržitou službu není v personálních silách krajského ředitelství policie, do regionu proto míří posily i z jiných částí republiky a policejních útvarů.

„Od soboty vypomáhá policistům na vybraných kontrolních stanovištích při kontrolách dodržování krizového opatření Vojenská policie. Ta vyslala na pomoc dvacet policistů,“ uvedla Týřová. Sloužit budou stejně jako místní policisté ve dvanáctihodinových denních a nočních směnách v počtu deset na každé směně.