Lidé mají problém objednat se na test, telefon je obsazený, chybí termíny

Zarezervovat se k odběru je v tuto chvíli možné dvojí cestou - přes web nebo na telefonním čísle 950 380 380 krajského call centra. To je však od osmé ranní do třetí odpolední, kdy je ve všední dny v provozu, neustále obsazené.

Průchodnější je tak rezervace online přes webové stránky ministerstva zdravotnictví či kraje. Bohužel tu zájemce narazí na další problém. Většinou není na nejbližší dny jediný volný termín.



V nemocnicích je plno

Karlovarská krajská nemocnice, kde stabilně funguje drive in odběrové místo, má nyní první volné kapacity k antigennímu testování až v úterý 2. března. Podobně je na tom odběrové místo v sokolovské nemocnici. Plno hlásí na příští dny i testovací místa v síti laboratoří Lab In v Karlových Varech, v Aši, Mariánských Lázních nebo v Kraslicích.

Podle ředitele laboratoří Lab In Davida Hepnara je zakopaný pes v aktuálně platném opatření, které ohledně pendlerů zavedla německá strana. „Přitom právě Německo by teď mělo vyvinout v testování pendlerů maximální úsilí samo, ale to se neděje,“ okomentoval to Hepnar.

Problému si je vědom i hejtman Petr Kulhánek. „Německo vyžaduje test jednou za 48 hodin, k tomu je primárně určeno testovací místo v Pomezí nad Ohří. To sice jede sedm dní v týdnu, ale nestačí to,“ potvrdil. Na nejbližším jednání krajského krizového štábu chce proto o dalším postupu jednat.

Mezitím se zájemcům o pravidelné testování alespoň částečně ulevilo. Od pondělí se totiž testovací místo z chebské nemocnice přesunulo do haly sportovního areálu Lokomotiva. „Úspěšně se plní, lidé už si o něm mezi sebou řekli. V hale jsme schopni provést na tři stovky odběrů denně a kapacitu ještě můžeme podle poptávky navyšovat,“ potvrdil Martin Polívka, který má testování v Chebu na starosti.

Na odběr je možné se registrovat na webové stránce rezervacekk.cz. Třeba pro ostrovské či jáchymovské je to ale trochu z ruky. I jim se ale od zítřka výrazně uleví. Regionální síť laboratoří Lab In totiž spouští právě v Ostrově nové drive-in odběrové místo na zimní stadionu. Nejsnazší a nejrychlejší způsob jak se k odběru zaregistrovat je přímo přes webové stránky laboratoří, tedy na labin.cz.

A kdy je tedy nejlepší nechat se otestovat? „Pokud se člověk testuje, aby se mohl potkávat s rodiči či prarodiči, tak nejdříve dva dny před kontaktem s nimi. Pokud to udělají s týdenním předstihem a mezitím budou jezdit hromadnou dopravou nebo chodit do práce, test ztrácí význam,“ upozornil David Hepnar.

Dál se testuje v uzavřených okresech

Už druhý týden zároveň jezdí po kraji s antigenními testy mobilní týmy hasičů. Testují zaměstnance větších firem a městských organizaci v uzavřených okresech. Provádějí kolem tří stovek odběrů denně a záchyt pozitivně testovaných se pohybuje mezi dvěma až pěti procenty. Jak potvrdil mluvčí krajských hasičů Martin Kasal, testování má pokračovat i příští týden. „Poptávka je navíc stále vyšší, zdaleka nemůžeme uspokojit všechny,“ doplnil.

Rozhodnutí o tom, zdali budou okresy Cheb a Sokolov uzavřeny i nadále, je podle hejtmana Petra Kulhánka na rozhodnutí krajských hygieniků. „Momentálně čísla pozitivních případů v postižených okresech stagnují, s jejich uzávěrou se ale zatím počítá minimálně do 7. března,“ uvedl hejtman.