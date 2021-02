Místo odpočinku shánějí řidiči kamionů u hranic test, opatření dusí firmy

Kamiony stojí ve frontách, řidiči v dobách vyhrazených pro předepsaný odpočinek obíhají testovací místa, doprava vázne.

„Ztráty českých dopravců způsobené kolonami na hraničních přechodech dosahují za první tři dny těchto opatření 35 milionů korun. Další ztráty pak hlásí firmy, jejichž zboží bylo odvezeno či doručeno se zpožděním. Zpožděno přitom bylo přibližně 40 procent přeprav do Německa a přes Německo. To silně poškozuje tu část české ekonomiky, kterou epidemie koronaviru ještě úplně neodstavila,“ konstatuje Oldřich Grill, prokurista chebské společnosti Lagarde Spedition, který je členem představenstva krajské hospodářské komory a zároveň zasedá v předsednictvu Česmad Bohemia.

„Přes naše profesní sdružení Česmad chceme dosáhnout toho, aby naši vládní činitelé se Spolkovou republikou Německo vyjednali zrušení povinnosti pravidelných testů pro řidiče silniční dopravy při všech vjezdech do Německa. Režim by pro ně měl být stejný jako před zpřísněním. Důvod? Po celou dobu pracovního výkonu se řidič pohybuje výhradně v kabině vozu. Na nakládkách a vykládkách platí od března loňského roku přísná hygienická opatření. Riziko nákazy je proto minimální,“ argumentuje Grill.



Svá tvrzení opírá o statistická fakta. „Z průzkumu v Anglii na konci loňského roku byla zjištěna nákaza jen u 0,3 procenta testovaných řidičů. Z výsledků testování řidičů v České republice, které se uskutečnilo ve dnech 13. až 19. února, pak vychází, že nakažených bylo 0,65 procenta,“ dokládá.

Problémem je podle jeho slov i povinné testování po 48 hodinách, které požaduje německá strana. V Česku se totiž testuje po 72 hodinách a na testy je většinou nutné se objednat předem.

„Jenže při současných komplikacích nelze odhadnout, kdy se řidič z cesty vrátí. Zdržení na trase není možné předvídat. A když pak řidič potřebuje další test, je nucen namísto předepsaného odpočinku před další směnou absolvovat fronty před testovacími místy, kde vzhledem ke koncentraci lidí hrozí vyšší riziko nákazy,“ říká Grill a varuje, že české dopravní společnosti jsou na pokraji svých možností, jak nárůst administrativy, kterou požaduje německá strana, vůbec zvládnout.

Frustrace se může přenést na silnici

„Další komplikací je, že požadavky se v jednotlivých spolkových zemích diametrálně liší. Vše je časově a psychicky velmi náročné. Obáváme se toho, jak dlouho se dá tato situace udržet a kdy se projeví takto generovaná rizika například v bezpečnosti provozu,“ varuje Grill.

Podle jeho slov se z boje s pandemií stala politická soutěž. „Bohužel, jsme oběťmi nekvalitního rozhodování a neprofesionálního chování politických špiček, které se tváří, že mají tento boj pod kontrolou. Ve spoustě firem si někteří lidé stále ještě myslí, že právě stát je pouze tím jediným zodpovědným. Také díky tomu patří ČR mezi země s nejhoršími výsledky, s nejvyššími počty nakažených a obětí. Není se čemu divit, že němečtí sousedé z nás mají obavy,“ konstatuje Grill.

Ten vnímá i zostřenou situaci v karanténních okresech Cheb a Sokolov.



„Stát sice tyto okresy uzavřel, ale s žádným opatřením, které by mělo složitou situaci uvnitř řešit, nepřišel. Místo tří slibovaných lékařů dorazili dva a k nim na tři stovky policistů. Lidé tak nevidí žádné světlo na konci tunelu. Vše, o co se doposud staral stát, nefunguje. Je naopak nezbytné vyzdvihnout přístup vedení Karlovarského kraje, které aktivně pomáhá všem dotčeným subjektům situaci řešit,“ říká.

Podle Oldřicha Grilla to jediné, co je možné v této situaci dělat, je začít sami u sebe. „Chovejme se na pracovištích zodpovědně, nebraňme se testování. Německo, náš nejbližší soused a partner, to po nás již víceméně vyžaduje, chceme-li s ním ještě obchodovat. Vytvářejme ve firmách vhodné podmínky pro ty z nás, kteří by měli dodržovat karanténu, a z ekonomických důvodů se toho obávají. Chovejme se v soukromém životě zodpovědněji než doposud, abychom do zaměstnání nepřenášeli riziko nákazy,“ apeluje Grill.