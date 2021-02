Týmy hasičů v uzavřených okresech testují zaměstnance firem i úředníky

Testy a další vybavení týmům poskytla Karlovarská krajská nemocnice. „Hlavně testování zaměstnanců firem teď považuji za zásadní, pokud chceme zachovat práci v jednotlivých provozech a zabránit dalšímu komunitnímu šíření nákazy,“ upozornil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.



Jednotlivé firmy z uzavřených okresů nyní postupně dodávají hejtmanství či přímo vedení Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK) údaje o tom, kteří zaměstnanci by chtěli testování podstoupit.



„Aby byl tým vytížen, hlásit by se měly především firmy nad padesát zaměstnanců. Zaměstnavatelé by se měli zároveň postarat o to, aby se nechalo testovat co nejvíc jejich zaměstnanců. Jedině tak má testování smysl,“ uvedl ředitel KHK KK Stanislav Kříž s tím, že vše ostatní je na domluvě.

„Když mi majitelé dvou menších firem z jednoho města či obce zavolají s tím, že mají o testování zájem, zorganizuje se v jeden den a společně,“ upřesnil Kříž.

Ten si zároveň váží ochoty hasičů testování provádět. „Zorganizovali testování ze dne na den a já jsem za to moc rád. V tuto chvíli je to jediná možnost, jak pandemii v postižených okresech zbrzdit. Tedy dodržovat všechna protiepidemická opatření a pravidelně podstupovat testy, ideálně pak dvakrát týdně,“ dodal Kříž.

Podle něj je nyní další důležitý krok už na vládě. „Nařízení nechat své zaměstnance pravidelně testovat totiž musí přijít shora. Vedení mnoha firem v uzavřených okresech i po celém kraji o to zájem má, své lidi ale nemůže žádná z nich k testování nutit. Je zcela dobrovolné, alespoň prozatím,“ vysvětlil Kříž.

Po osmi hodinách dva pozitivní testy

V Horním Slavkově dnes jeden z mobilních týmů setrval celý den. Do místního kulturního střediska se přišly otestovat dvě stovky lidí. Postaral se o to starosta obce Alexandr Terek.

„Jsem rád, že se to podařilo. O této možnosti jsem se dozvěděl minulý týden na videokonferenci s hejtmanem a ihned jsem se spojil s hasiči. Na pět tisíc obyvatel tu totiž máme momentálně více než čtyři stovky nakažených, to je hodně,“ konstatoval starosta.

Otestovat se nechaly učitelky z místní školky, pracovníci městského úřadu včetně technických služeb i zaměstnanci firem a živnostníci z obce a blízkého okolí. „Po osmi hodinách testování jsme zachytili dva pozitivní testy na onemocnění covid-19, to je nejlepší zpráva dne,“ poznamenal starosta.

Hasiči se hned tak nezastaví

V příštích dnech čeká hasiče testování například v Sokolovské uhelné a městských organizacích města Sokolov, poté jsou očekáváni ve firmě Liapor ve Vintířově a v podnicích v chebské průmyslové zóně.

„Zaměstnance ve firmách budou testovat také dva armádní týmy, které budou mít zázemí v sokolovském klášteře a v Kulturním centru Svoboda v Chebu,“ potvrdil Oldřich Volf, náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Celkem dorazilo na pomoc karlovarským kolegům také 16 příslušníků sboru ze Středočeského kraje, Pardubic a Kraje Vysočina. Hasiči totiž nezajišťují jen testování, ale pomáhají i v nemocnicích, zařízeních sociálních služeb, s logistikou očkovacích vakcín nebo také v krematoriích.