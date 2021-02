Uzávěra okresů přinesla kolony na D6, zpoždění autobusů i zaměstnanců

Jedu na nákup, zasportovat si, na návštěvu kamaráda, případně vůbec nevím o nějakých opatřeních. To byla nejčastější vysvětlení, která neobměkčila policejní hlídky na stanovištích na Sokolovsku a Chebsku.



Tyto dva regiony jsou společně s Trutnovskem v Královéhradeckém kraji od sklonku minulého týdne na základě rozhodnutí vlády uzavřené.



Za tu dobu už policisté do uzavřených oblastí nepustili, případně nedovolili odjet z nich více než 1 600 automobilů.



Zatěžkávací zkouškou systému uzávěry bylo dnešní ráno, kdy lidé ve větším počtu odjížděli za prací.



„K osmé hodině ranní se na dálnici D6 tvořila kolona vozidel,“ sdělila Zuzana Týřová, mluvčí krajského ředitelství policie. I když se podle ní dalo zdržení počítat na minuty, znamenalo v mnoha případech pozdní příchod lidí na pracoviště.

„U některých zaměstnanců jsme mírné zpoždění zaznamenali, bylo to zhruba do třiceti minut. Jde zejména o lidi z administrativy, kteří k nám dojíždějí po dálnici, kde jsou kontroly a tvoří se kolony. Já jsem v pondělí ráno jel po okresce a bez problémů,“ uvedl Tomáš Musil, jednatel společnosti ept connector s.r.o. v Habartově.

Přibližně šest desítek zaměstnanců novorolské porcelánky Thun 1794, kteří dojíždějí z uzavřených okresů kraje, dostalo hned první den platnosti omezujících opatření speciální průkazky, jimiž se hlídkám prokazují.

„Problémy s pozdním příchodem do práce jsme tak v pondělí nezaznamenali. A jestli někdo přišel o pár minut později, to neřešíme,“ uvedl generální ředitel porcelánky Vlastimil Argman.

Co mu ovšem dělá trochu těžkou hlavu, je situace na hranicích s Německem. Právě z Německa totiž porcelánka vozí granulát, základní surovinu pro výrobu. „Kdyby dodávky přestaly, tak jsme víte kde,“ řekl Argman. Žádné avízo, že by zásobovací kamion měl problémy, ale zatím nedostal. Navíc má podnik zásobu granulátu přibližně na týdenní výrobu.

Určité komplikace ale Argman připustil. „Teď jsem mluvil s naším dopravcem a ten stojí ve frontě na antigenní test na německé straně. Prý asi za půl hodiny přijde na řadu. A až pojede zpátky, čeká ho to samé,“ potvrdil dnes krátce po poledni generální ředitel porcelánky.

Podobně je na tom i Tomáš Musil z habartovského podniku ept connector. Víc než uzávěra okresu a případné fronty na kontrolních stanovištích nyní podle něj firmu trápí uzavřené hranice s Německem. „Přes hranice se vozí materiál a my v tuto chvíli nevíme, jak to bude vypadat. Musíme to řešit, sháníme pro naše řidiče antigenní testy, aby do Německa už jeli vybavení. To nás, abych pravdu řekl, v tuto chvíli trápí daleko víc,“ dodal.

Kolony komplikují dopravu v Pomezí

Na kolony u hraničního přechodu Pomezí upozorňují i policisté. Důvodem zdržení jsou kontroly na německé straně hranice. „Na té české policisté dohlížejí na bezpečnost a plynulost v silničním provozu a celou situaci monitorují. Ostatní přechody do SRN v Karlovarském kraji jsou bez komplikací a kolon,“ uvedla policejní mluvčí Týřová.

V souvislosti se situací na hraničním přechodu v Pomezí žádají policisté motoristy, zejména pak ty, kteří usedají za volanty náklaďáků, aby důkladně sledovali situaci na silnici.



„Žádáme řidiče, aby před příjezdem k hraničnímu přechodu na Pomezí, v místech rozšíření čtyřpruhu, důsledně dodržovali zde umístěné dopravní značení a řadili se do jízdních pruhů dle dodatkových tabulek. Pro upřesnění: text GREEN LANES je pro vozidla, jejichž řidiči vše splňují a mají test na covid-19 podle požadavků německé strany,“ vyzvala Zuzana Týřová.

Problémy dnes postihly také autobusové spoje na krajských linkách. I ty čekaly v kolonách na kontrolních stanovištích a do cílových stanic pak přijížděly s mnohaminutovým zpožděním. „To bylo po ránu na linkách ze Sokolovska i 20 minut,“ potvrdil Zdeněk Suchan, ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary.



Řidiči autobusů mají navíc v Karlových Varech ještě další povinnosti, které ovšem kvůli zdržení nestihli. „A tak z Karlových Varů odjížděli zpět i s půlhodinovým zpožděním,“ potvrdil ředitel.

Zdeněk Suchan se zatím nesetkal s případem, že by policisté některého z cestujících nenechali pokračovat v jízdě. „Jsou to vesměs lidé, kteří dojíždějí za prací. Navíc jsou kvůli koronavirové situaci autobusy obsazené maximálně z poloviny,“ vysvětlil Suchan.



Fakt, že všichni cestující hromadnými dopravními prostředky dojeli do cíle i přes policejní kontroly, potvrdila i policejní mluvčí Zuzana Týřová.



