Policie dál vrací auta od hranic uzavřených okresů. Bylo jich přes tisíc

Kontroly na Trutnovsku jsou namátkové. Výjimek je 11, patří mezi ně například cesta do práce nebo do školy a další případy. Obecně lidé nesmí okres opustit a nesmí do něj vjíždět. Policisté se zaměřují i na vytipované vlakové a autobusové spoje.



„Například za včerejší den jsme na všech 36 stanovištích zkontrolovali tisíce vozidel, přičemž vstup a výstup z okresu byl odepřen odhadem více než 600 osobám, které cestovaly v rozporu s předmětným vládním usnesením,“ uvedla krajská policejní mluvčí Madgaléna Vlčková.

Kromě kontroly, zda lidé dodržují uzávěru, policisté v sobotu odhalili sedm cizinců, kteří byli v Česku nelegálně. Jedna řidička na pokyn policistů nezastavila a následně s vozem narazila do stromu. Dechová zkouška zjistila, že měla 1,6 promile alkoholu v dechu. V pátek pak jel přes Kuks muž, který měl zákaz řízení.

Na stanovištích se střídá 280 policistů, jsou i z jiných krajů. V noci klesly teploty až na minus 22 stupňů Celsia. Klimatické podmínky jsou podle Vlčkové náročné. „Policisté na sedmi největších stanovištích, kde je největší provoz, však mají k dispozici zázemí a slouží tam i ve větším počtu, aby při kontrolách nedocházelo k dopravním komplikacím,“ dodala Vlčková.

V Karlovarském kraji policie otočila téměř 600 lidí

Policisté zamítli za 24 hodin, od sobotního do dnešního rána, vjezd nebo výjezd z uzavřených okresů Cheb a Sokolov v 579 případech. Nejčastějším důvodem pro vrácení řidičů byly cíle cest, jako je turistika, nákupy, návštěvy známých, ale také nevědomost o daném opatření v boji proti covidu, informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.



Policejní kontroly jsou na 44 místech na hranicích Chebska a Sokolovska. „Od pátečního do dnešního rána nebyly na kontrolních stanovištích žádné větší problémy s dopravou. Nárazově se tvořily krátké kolony například na dálnici D6, ale v tomto případě šlo o zdržení pouze v několika minutách. Vozidla jsou na stanovištích odbavována průběžně. Občané tyto kontroly respektují a prozatím nedošlo k žádnému narušení veřejného pořádku,“ uvedla policejní mluvčí.

Kolony se netvoří ani na hranici s Německem, kde od dnešní půlnoci platí kvůli vysokému výskytu mutací koronaviru v České republice zpřísněná opatření pro vjezd do zemí SRN.

Při kontrolách policisté zjistili i jiné prohřešky. „Během sobotního dne zjistili policisté při kontrolách na stanovištích 31letého muže v celostátním pátrání, po kterém na žádost Okresního soudu v Sokolově bylo vyhlášeno pátrání z důvodu zjištění pobytu. Dále zjistili jeden trestný čin, a to maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Ve večerních hodinách na stanovišti na dálnici D6 mezi okresy Karlovy Vary a Sokolov kontrolovali policisté 37letého muže, který řídil osobní vozidlo i přes vyslovený platný zákaz řízení, který mu uložil Okresní soud v Chomutově,“ uvedla mluvčí.