Jedeme do práce, hlásí většina řidičů. Kontroly u Chebu jsou sporadické

Někteří řidiči mají u sebe provizorní doklad, který si v zaměstnání napsali, jiní ani to. Policistům nezbývá, než všem věřit. Není jak jim prokázat, že jedou jinam. Nikoho nelustrují, nikoho nekontrolují, jen se zeptají, kam lidé jedou. „Opatřením příliš nerozumím, nevím, k čemu jsou,“ říká Jan Hrouzek, jeden z řidičů.

Kontroly jsou skutečně jen sporadické – například lidé, kteří míří z Chebu přes Svatý Kříž do Německa, u checkpointu ráno v šest hodin ani nemusí zastavovat. Třebaže je tu stopka. Policista mává rukou, ať auta jedou dál. Předpokládá, že všichni jsou pendleři, nekontroluje nikoho. Ani auto novinářů s pražskou espézetkou.

Samotní policisté, kterých jen v těchto dvou okresech slouží kvůli opatření u silnic tři sta, příliš radosti z kontrol sami nemají. Nerozumí, jak mají lidem prokazovat, že jedou jinam, než říkají. Museli by třeba mít na střeše auta lyže nebo sáně a být evidentně odjinud, aby se s nimi policisté začali dohadovat.

„Po půlnoci byl provoz minimální, nyní to začalo přibývat,“ popisuje policista na checkpointu před Chebem. O dvě hodiny později tu do kolony stojících automobilů vletěla dodávka, která dvě osobní auta rozstřelila jak kuželky. „Nedobrzdil, nedodržoval odstup,“ popisuje řidič, který jel ráno do práce a stál v koloně před checkpointem. Jeho Škoda Octavia je na odpis a nepojízdná. Čeká na odtahovou službu.

Život v městech se příliš nezměnil. Například ráno v pět hodin chirurgické roušky či respirátory, které tu jsou povinné, na veřejnosti nosil jen zlomek lidí. Většina si je nasadila, až když třeba vstoupila do budovy vlakového nádraží v Chebu.

Venku to byla spíše výjimka, někteří je měli paradoxně kvůli mrazu než koronaviru, jiní zase dál používali látkové nebo šály, které jsou nedostatečné. „Opatřením nerozumím, jsou pro mě chaotická,“ přiznávala dívka před vlakovým nádražím, která se ještě koronavirem nenakazila.