Mám zájemce o brtnický zámek, hlásí španělský muzikolog a houslista

Neznámý investor chce podle Garcíi Sallase zámek kompletně opravit a v jeho části zprovoznit hotel a také koncertní a výstavní síň.

Majitelem zámku je nyní Spolek Svébyt Brtnice, jehož předsedou je pražský architekt Oleg Rybnikář. Ten MF DNES na dotaz zaslal SMS s tím, že informace o Garcíově hledání investora je mu známá. „Ano, už jsem o tom také slyšel. Zdrojem těchto tvrzení je pan García Salas. Doporučuji obrátit se přímo na něj,“ napsal Rybnikář v SMS.

V Praze žijící Španěl García Salas se stal předsedou Spolku Zámek Brtnice loni 10. listopadu. „Chtěl bych pomoci vrátit brtnický zámek tam, kde kdysi byl, tedy ve významné sídlo, které navštěvovali evropští císaři,“ řekl García Salas. Spolek Zámek Brtnice na základě smlouvy s vlastníkem může v památce provozovat kulturní akce či průvodcovskou činnost.

Současně oznámil ukončení své činnosti na zámku stávající kastelán František Kalců. „Ze zámku jsem odešel, průvodcovskou činnost už tam neprovádím,“ řekl Kalců. Podle svých slov se nyní Kalců bude už podílet zřejmě jenom na přípravě a fungování chystané únikové hry, která v těchto měsících vzniká v prostorách hradního sklepení u prvního nádvoří.

Město bude rádo za každou pomoc památce

Vedoucí této činnosti v části zámku by měla být Alena Skovajsová. „Rádi bychom únikovou hru ve sklepení letos otevřeli, ale bude určitě záležet na aktuálních protiepidemických opatřeních,“ řekla Skovajsová.

Brtnická starostka Miroslava Švaříčková by uvítala, kdyby se opět na zámku rozběhly záchranné stavební práce. „Město bude rádo za někoho, kdo začne konečně zámek zachraňovat, protože se tam stále nic neděje. Opravují se tam sice okna, to ale není nejdůležitější. Zásadní je zajistit statiku budov,“ řekla Švaříčková.

S Garcíou měla zatím jedno setkání, kde jí Španěl nastínil své záměry. Na zámku plánuje uspořádat výstavu a koncert. „Pana Garcíu jsme informovali, že si může na akce požádat o grant, ale nepožádal si a více nevím. Dál jsme to neřešili, je to jejich soukromá aktivita,“ řekla Švaříčková.

První plánovanou Garcíovou akcí na zámku by měla být 11. června vernisáž výstavy Hudba v obrazech, obrazy v hudbě, která má být poctou malíři Giovannimu Battistovi Belluccimu (1684 - 1739). Ten byl italským portrétistou šlechtického rodu Collalto, který byl až do roku 1947 vlastníkem brtnickému zámku a přináležejícího rozlehlého panství. Vernisáž výstavy se uskuteční 11. června od 17 hodin v Hudebním sále na třetím nádvoří. Výstava by měla trvat do 11. září.

Brtnice, Vivaldi a setkání rodu Collalto

V sobotu 26. června by se měla na zámku podle Garcíových plánů uskutečnit prestižní kulturně-společenská akce Antonio Vivaldi a poklady české barokní hudby v českých zemích. García dojednává, aby se akce zúčastnila také Isabella, princezna Collalto et San Salvatore, která je potomkyní brtnických Collaltů, a další členové tohoto rodu.

Akce by se měla uskutečnit k 280. výročí podpisu, kterým Antonio Vivaldi potvrdil objednávku šestnácti skladeb od hraběte Thomase Vinciguerry VI., hraběte z Collalto et San Ssalvatore, sídlícího na zámku v Brtnici. Mělo se jednat o poslední Vivaldiho skladby. Zmíněný Thomas Vinciguerra také v roce 1762 ve Vídni uspořádal první veřejné vystoupení šestiletého Wolfganga Amadea Mozarta.

Na plakátu k akci je uvedeno, že akce se koná pod Isabellinou záštitou a taktéž s podporou španělského krále Filipa VI., hrabat Karla Eugena Czernina a Giovanni Kinského del Borgo a knížete Karla Eduarda Paara. „Přál bych si, aby se na brtnickém zámku uskutečnilo setkání mladých příslušníků rodu Collalto,“ řekl García Salas, který působí například v hudebním divadle Karlín a je také dramaturgem Lednickovaltického hudebního festivalu. Spolupracuje též s Českou filharmonií.

García Salas se o brtnický zámek začal zajímat podle svých slov už před dvaceti lety v souvislosti se svou profesí muzikologa. V inventáři z brtnického zámku se totiž nachází patnáct Vivaldiho houslových koncertů. Collaltové prosluli především v 18. století jako milovníci a významní mecenáši umění.