Zámek v Brtnici dostal před zimou další okna, stále je v ohrožení

Chce se zaměřit na statiku a odvodnění zchátralé stavby, případně na osazení dalších chybějících oken. Vyplynulo to z informací, jež MF DNES poskytl Oleg Rybnikář, zástupce vlastníka zámku, kterým je v současnosti Spolek Svébyt Brtnice.

„Opět žádáme o peníze z Programu záchrany architektonického dědictví. Chtěli bychom pokračovat v rekonstrukci další části oken nebo v opravě vyvalené části hradební stěny a s ní souvisejícího sklepení na severním nádvoří, kam vytrvale zatéká voda,“ přiblížil Rybnikář.

„Dali jsme doporučení na ministerstvo kultury, aby se pracovalo na statice a odvlhčení budovy,“ potvrdila i brtnická starostka Miroslava Švaříčková.

Osazení letošní várky pětadvaceti oken do budovy na prvním nádvoří dokončili řemeslníci 15. listopadu. „Podobu oken určili památkáři, každé z nich je samostatný unikátní výrobek,“ podotkl Rybnikář.

Letos majitel proinvestoval na zámku ze zmíněného Programu záchrany 800 tisíc korun.

Brtnice je na seznamu ohrožených nemovitých kulturních památek. Zámek trpí dlouhodobou neúdržbou.

„Z hlediska zachování hodnot památky je stěžejní řešit problémy se statikou a vlhkostí, které přímo ohrožují samotnou podstatu stavby. Rozporuplné statické zajištění z přelomu 70. a 80. let minulého století zanechalo zámek v dlouhodobě neudržitelném stavu. Jeho nedostatky se právě projevují,“ dodala Ilona Ampapová, mluvčí Národního památkového ústavu v Telči.

„Nyní je připravena první fáze řešení odvodu dešťových vod a souvisejících statických problémů hradební zdi a přiléhajícího sklepa na severním nádvoří,“ sdělil telčský památkář Jan Klimeš.

Podle Rybnikáře se zámek stále potýká s důsledky chátrání, které však začalo ještě za první republiky, za éry jeho původních majitelů ze šlechtického rodu Collalto po požáru v roce 1925. „Potom už nikdy zámek nebyl v původním stavu,“ řekl Rybnikář.

V rámci poválečných konfiskací Collatům v roce 1945 zámek zabavil stát. Po roce 1990 se o vlastnictví zámku vedly 25 let soudní spory.

Prodej by byl proti pravidlům

Zámek je nyní pod střechou, ale na řadě míst mu stále hrozí zkáza. „Je to například případ části opěrné stěny nad parkem,“ řekl Rybnikář.

Chce s žádostí o finanční pomoc při záchraně zámku oslovit i veřejnost a podnikatele, případně se pokusit dosáhnout výraznější podpory z veřejných rozpočtů.

„U památek této velikosti a významu je rozdílná jejich ekonomická situace, pokud jsou soukromé, či v držení státu. My řešíme problémy se samotným základním provozem,“ pravil Rybnikář.

O prodeji zámku prý neuvažuje. „Není to ani možné vzhledem k pravidlům pro čerpání dotací na opravy,“ řekl.

Starostka Švaříčková chce s Rybnikářem jednat o zpřístupnění zámku v souvislosti s pořádáním historického morového průvodu v příštím roce, který má tradičně na zámku základnu. „Určitě bychom byli rádi, kdyby byl zámek častěji otevřený,“ zdůraznila Švaříčková.

Pro letošek poslední akcí pro veřejnost budou 8. prosince Čertoviny, kdy bude od 15 do 18 hodin zpřístupněno podzemí zámku. „Také na příští turistickou sezonu chceme vymyslet akce, při kterých by se do zámku mohli lidé podívat,“ pověděl kastelán František Kalců.