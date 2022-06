V Brodě zřejmě po 12 letech končí éra starosty Tecla, už není lídrem ODS

„Starostou města jsem dvanáct let. Po té době už to můžu s klidným srdcem předat někomu dalšímu. Mám i druhé zaměstnání a to mi stačí. Chci se mu věnovat naplno,“ prohlásil Tecl. Odkazoval přitom na svůj post senátora, kterým se stal v roce 2018. Senátorskou funkci bude za dva roky zřejmě obhajovat.

Na kandidátce ODS pro podzimní komunální volby v Havlíčkově Brodě Tecl sice bude, ale bude o hlasy voličů usilovat „až“ z druhého místa. Lídrem strany byl zvolen současný místostarosta, někdejší podnikatel a nadšený cyklista Zbyněk Stejskal. Je tak zřejmé, že kandidátem na starostu v případě obhájení vítězství ODS by byl právě on. Strana mimo to na kandidátce slibuje více nezávislých osobností i žen.

Výměna Stejskala za Tecla je nejviditelnější změnou nadcházejících voleb v Brodě. S trochou nadsázky by se dalo říct, že ostatní dnes známé kandidátky - až na KSČM - voliči znají již z doby před čtyřmi roky. Některé, alespoň na prvních pozicích, se do puntíku opakují.

Hnutí ANO půjde do voleb znovu společně s uskupením Ženy za Brod. Jedničkou bude místostarosta Vladimír Slávka, dvojkou radní Ivana Štrossová. „Minule se to spojení osvědčilo, tak jsme nechtěli nic měnit,“ podotkl Slávka.

Největší změnou na společné kandidátce ANO a Žen za Brod tak zřejmě pro voliče bude absence emeritní učitelky Evy Vyoralové, dlouholeté brodské zastupitelky.

Odchází i služebně nejstarší zastupitel

S prací v havlíčkobrodském zastupitelstvu se po osmadvaceti letech, sedmi volebních obdobích v řadě, rozloučí i jeho další dlouholetý člen, komunista Zdeněk Dobrý. A na těch nejvyšších pozicích u KSČM budou chybět i další známé tváře z posledních let, jako třeba Milan Plodík nebo Vladimír Frič. Lídrem kandidátky bude Věra Pilarová.

Takřka jasno o uchazečích o voličské hlasy už mají obě oblíbená nezávislá uskupení, Broďáci i formace Společně pro Brod. V té prvně jmenované bude post lídra i zastupitelský mandát obhajovat umělecký kovář Jan Schwarz.

„I my jsme navázali na dosavadní úspěšnou spolupráci a znovu půjdeme do voleb se Zelenými. Kandidátka v zásadě zůstane stejná jako v minulých volbách,“ přikyvuje za uskupení Společně pro Brod Tomáš Hermann, městský zastupitel a ředitel kina a divadla Ostrov. „Jen lídr ještě není jasný, ale ten u nás není rozhodující,“ doplnil.

Prvních dvanáct míst kandidátní listiny už mají schválených Piráti. Také tam se toho mnoho nemění. Lídrem je stejně jako před čtyřmi roky, kdy získali jeden mandát, učitel základní umělecké školy a zastupitel Jan Kerber.

Současní zastupitelé utvoří špičku kandidátky i u lidovců. Z prvních pozic do voleb jdou Ondřej Rázl jako lídr, následován bude lékařkou Magdalenou Chvílovou Weberovou.

TOP 09 opět vsadí na místostarostu Libora Honzárka. U ČSSD pak post lídra zřejmě víceméně zbude na radní Ivanu Mojžyškovou. „Nejsme parlamentní strana, nikdo to u nás nechce dělat,“ naoko si postěžovala. Mandát pro SPD pak bude z pozice lídra obhajovat zastupitel Pavel Duben.