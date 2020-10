Nejsem Babiš, tady je to o mojí práci, tvrdí lídr ANO na Vysočině Kukla

„Krajská politika je především o lidech, takže my nemíníme politikařit. Nehodláme do jednání tím pádem nijak přenášet ani celostátní politiku,“ prohlásil sedmatřicetiletý lídr, který je od roku 2018 i náměstkem dosavadního hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku.



Co říkáte na výsledek voleb?

Když to srovnám s rokem 2016, tak jsme svoji pozici obhájili a máme deset mandátů, tedy dokonce o jeden více než po minulých volbách. Výsledek by mohl být samozřejmě lepší, ale také horší. Já jsem rozhodně spokojený.

Jak se vyvíjejí povolební vyjednávání? S kým jste se již stihli setkat?

Nějakým způsobem jsme již jednali se všemi stranami, které v krajských volbách uspěly, a se zástupci většiny z nich rovnou osobně. Situace se pro nás podle mého názoru vyvíjí pozitivně. Je to ale samozřejmě teprve první kolo, další jednání budou ještě následovat.

Rýsuje se již nějaká konkrétnější podoba spolupráce, například trojkoalice?

Variant je samozřejmě dost, na nějaké konkrétnější informace je však ještě příliš brzy. Trojkoalice sice vzniknout může, ovšem já preferuji určitě širší spektrum podpory, které by koalici zajistilo větší stabilitu. Protože když se podíváme na matematické modely a čísla, tak je jasné, že trojkoalice by byla velice křehká. My musíme jasně stanovit nejenom směr, jímž se bude kraj ubírat, ale i jeho stabilní podporu.

Budete usilovat o křeslo hejtmana?

Vítězi krajských voleb hejtmanské křeslo přísluší, alespoň tomu tak v minulosti bývalo. A my jsme zvítězili celkem jednoznačně, takže o tento post hodláme usilovat.

Jaké oblasti a témata jsou pro vás prioritní, a budete tedy na jejich plnění v rámci případné koalice trvat?

Jednoznačně je to proinvestiční rozpočet kraje. Jakožto stávající náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku jej v takové podobě ostatně chystám i pro nadcházející rok. A byl bych rád, kdyby byl takto i schválen. Dalšími body a oblastmi jsou pak například transparentnost, rozvoj dopravy, zdravotnictví, regionální rozvoj nebo zamezení vylidňování venkova. Souhrnně řečeno - chceme, aby se lidem na Vysočině dobře žilo, a to je základ, na kterém bychom se v rámci koalice chtěli shodnout a držet se ho.

Mají na to podobný pohled i ostatní strany, se kterými jste již po volbách jednali?

Pokud se podíváme do programů, které tyto strany mají, tak si myslím, že u většiny z nich se tam najde poměrně dost témat, v nichž najdeme shodu.

Může povolební jednání nějak ovlivnit vývoj celostátní politiky a napětí mezi některými stranami?

Krajská politika je především o lidech, takže my nemíníme politikařit a nehodláme do jednání tím pádem přenášet ani celostátní politiku. Snad nedospějeme do té fáze, aby někdo tvrdil, že já jsem Andrej Babiš. Já nejsem Andrej Babiš, já jsem Martin Kukla, který vystupuje za hnutí ANO a je jeho lídrem za kraj, ale krajská politika by měla být spíše o mojí práci. A její výsledky už ostatně lidé mohli v uplynulých letech vidět. Cílem by pro všechny mělo být hlavně nalezení toho nejlepšího kompromisu pro Kraj Vysočina.

Co říkáte na volební účast?

Vysoká volební účast je pro mě velmi potěšující. Lidé i přes panující pandemii koronaviru dorazili do volebních místností a využili možnost vyjádřit demokraticky svůj názor. Toho si velmi cením a voličům za to patří velký dík.

Kolik jste toho v posledních dnech naspal?

Na spánek bohužel již několik dní téměř žádný čas nebyl, ale jelikož nejsem robot, musím si na něj nějakou tu hodinku najít. Je totiž potřeba pokračovat v povolebních jednáních a i nadále věnovat maximální úsilí práci pro kraj.