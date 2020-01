Koalice v Jihlavě řeší další problém, náměstka primátorky dohnal dluh

Náměstek jihlavské primátorky Petr Laštovička (ODS) má problém. A to tak velký, že mu krajský šéf a zároveň místopředseda ODS Miloš Vystrčil dává tři týdny na to, aby záležitost urovnal.

Jinak? „Pokud by tak neučinil, nedovedu si představit, že by zastával veřejnou funkci,“ říká zcela jasně druhý muž ODS a vysočinský senátor Miloš Vystrčil.



Vše se týká dvou milionů korun, které Petr Laštovička nebyl schopen za pět let zaplatit devětasedmdesátileté Aleně Vlachové za koupi jejích pozemků. V této záležitosti bylo na něj podáno trestní oznámení pro podvod.

A jde i o to, že Laštovička už jako náměstek primátorky v tomto soukromém sporu využil služeb advokátní kanceláře Bánský, která zastupuje magistrát v ostře sledovaném sporu o vodohospodářský majetek se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK).

O podvod nešlo, je to nesmysl, výmysl a lež, brání se náměstek

ODS i další koaliční partneři na radnici nyní chtějí, aby své závazky vyřešil nejpozději do tří týdnů. „Nemíním pátrat po tom, jaké to jsou závazky, kolik jich je, ale měl by si udělat čistý stůl. Když jste ve veřejné funkci, nemůžete se chovat nepatřičně, protiprávně či vychytrale. To zkrátka nejde,“ zdůrazňuje senátor Vystrčil.

Laštovička chce dlužnou částku věřitelce uhradit, a to ještě do zasedání mimořádného jednání zastupitelstva, které bude 3. února. Zde se rovněž očekává diskuse na toto téma.

„Mě samotného ta situace mrzí. Udělám vše proto to, abych svým závazkům dostál ještě před rozhodnutím civilního soudu a závazky splatil do dvou až tří týdnů. Osobně bych to chtěl mít vyřešené do toho 3. února,“ uvedl Laštovička.

Tento týden se náměstek také dozvěděl, že na něj bylo v této souvislosti podáno trestní oznámení pro podvod. Na Policii ČR už byl podat vysvětlení.

„Věřím, že orgány činné v trestním řízení velmi rychle dojdou k závěru, na základě mých předložených dokumentů, že se o podvod v žádném případě nejedná. Jsem si tím naprosto jistý. Učiním jasné a transparentní kroky, které dokážou, že o podvod se v žádném případě nejednalo a jednat nemohlo. Je to nesmysl, výmysl a lež,“ tvrdí Laštovička.



„První rok neměl peníze, druhý měnil práci, třetí dělal politiku“

Vše odstartovala v roce 2014 koupě vilky a pozemků ve středočeských Mnichovicích, které Petr Laštovička, tehdy ještě učitel, koupil od Aleny Vlachové. Cena byla sedm milionů korun. Sumu pět milionů korun zaplatil hned při koupi.

Zbývající dva miliony korun si půjčil od Aleny Vlachové a uzavřel s ní smlouvu o zápůjčce a dále dohodu o postupu splácení. Vyrovnáni měli být do tří let. Nicméně se tak nestalo a Alena Vlachová podepsala s Petrem Laštovičkou dodatek k této smlouvě a prodloužili splatnost o další rok.

„První rok mi říkal, že nemá peníze, protože vybavuje dům. Druhý rok zase měnil zaměstnání. Třetí rok prý budoval politickou kariéru. Sliboval, že buď peníze sežene, nebo dům s pozemkem prodá. Jsem stará škola, takže jsem mu věřila. Byl to přece učitel a působil jako slušný člověk. A tak jsme sepsali dodatek k zápůjčce,“ uvedla věřitelka Alena Vlachová pro web Seznam Zprávy.

Ale ani pak se peněz nedočkala. Jak Vlachová webu sdělila, chtěla po něm podepsat směnku s pevným termínem zaplacení dluhu a s úrokem, který je bezmála půl milionu korun. „Slíbil, že podepíše, ale pak napsal, že nepřijede vůbec,“ poznamenala seniorka.

Dostala jenom dopis, ve kterém Laštovička dluh uznává a slibuje, že nemovitost nabídne k prodeji, aby mohl z těchto peněz svůj závazek vůči ní splnit.

To už ale ženě došla trpělivost a podala žalobu: „Velmi jsem se v něm zklamala. Letos mi bude osmdesát a pan Laštovička ví, že nemám příbuzenstvo ani žádného dědice. Splacení dluhu schválně protahuje, aby to takzvaně vyšumělo do ztracena.“

Byť za právníka zaplatil, bylo to neprofesionální, hřímá Vystrčil

Loni v září vydal jihlavský soud vůči Laštovičkovi platební rozkaz. Proti němu však první náměstek primátorky podal odpor. A tady začíná další linka...

Petr Laštovička pro svůj soukromý právní spor využil služeb advokátní kanceláře Bánský, která město zastupuje ve sporu o vodohospodářský majetek se SVAK Jihlavsko.

„Byť za tuto službu zaplatil, jsem přesvědčen, že se choval neprofesionálně a neeticky. Slíbil, že se za to omluví a přizná, že to bylo neprofesionální. Nemělo by se to už opakovat,“ říká místopředseda ODS Miloš Vystrčil.



Podle náměstka Laštovičky mu advokátní kancelář sestavila podání odporu vůči platebnímu rozkazu.

„V té chvíli mně to z časových důvodů přišlo odůvodnitelné. Využil jsem toho, že byli na magistrátu. Za cenu obvyklou, tedy 3 600 korun, jsem si nechal zprostředkovat právní službu. Nicméně je to jednání neprofesionální, za které bych se chtěl velmi omluvit. Logicky mě to diskvalifikuje z jakéhokoli dalšího jednání s touto právní kanceláří,“ dodává Petr Laštovička.

Laštovička sám sebe vyřadil ze sporu o vodárenský majetek

Podle lidoveckého zastupitele Josefa Kodeta ml. celá kauza může komplikovat či přinejmenším pozastavit jednání o novém znění koaliční smlouvy mezi Fórem Jihlava, Žijeme Jihlavou, ODS a KDU-ČSL.

„Jsme v procesu, kdy se v jednotlivých stranách schvaluje finální podoba koaliční smlouvy. Může se stát, že kauza pana náměstka Laštovičky bude tím, co ji pozastaví. Je nutné, aby si to vyřešil velmi rychle a aby to nevrhalo špatný stín na celou koalici,“ poznamenal Kodet ml.

Zároveň dodal, že není možné, aby Petr Laštovička i nadále osobně figuroval ve vodohospodářském sporu vzhledem k osobní vazbě na advokátní kancelář Bánský, která město zastupuje.

S tím souhlasí i sám Laštovička. „Když jsem napadal neprofesionalitu zastupitele Jaromíra Kaliny (KDU-ČSL) ve sporu se SVAK a žádal jeho odstoupení od vodárenského sporu, je logické, že já to udělám sám,“ dodal.

Podle opozičního zastupitele Radka Popelky (ANO) by se měl náměstek primátorky Petr Laštovička postavit k situaci jako chlap. „Myslím, že tohle je hlavně o morálce. A ta mi tady schází. Nechápu, proč se tak dlouho zdráhal plnit své závazky,“ řekl Popelka.