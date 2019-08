Koaliční krize v Jihlavě trvá. ČSSD odmítla nabídku, bude dál v opozici

Po rezignaci lidoveckého náměstka primátorky Jaromíra Kaliny opustil sestavu tvořenou Fórem, ODS, KDU-ČSL a Žijeme Jihlavou i další lidovec Josef Kodet ml. Koalice tím pozbyla většinu v 37členném zastupitelstvu a má nyní jen osmnáct zástupců.

Jednou z možností, jak stávající vedení města posílit, bylo přizvat další stranu. Měla jí být ČSSD, která má dva zastupitele. Tím by koalice získala dvacet hlasů.

Městský výbor ČSSD, který o této možnosti v úterý večer jednal, ovšem nedoporučil svým zastupitelům tuto nabídku vyslyšet. Důvodů prý bylo několik.

„Pro mě nejpodstatnější důvod je ten, že ani po rozpadu koalice nepřestalo současné vedení v útocích na to bývalé ve stylu: všechno bylo špatně a jenom my to teď děláme dobře. Pokud by měli skutečný zájem, asi by se měli chovat jinak. Za těchto okolností tam vstupovat nebudeme,“ říká exprimátor Rudolf Chloupek, současný zastupitel za ČSSD.

Šance obnovit původní koalici existují, potřeba je nová smlouva

Do hry se ale znovu vrací KDU-ČSL. A jak prohlašují od začátku krize stávající koaliční partneři, je tato možnost pro ně stále prioritou. „Dokud je elementární vůle stran se domluvit, je třeba o to usilovat,“ říká radní ODS David Beke.

V pondělí se konalo první jednání, na kterém byli zástupci všech čtyř subjektů z původní koalice.

„Všichni vyjádřili zájem o pokračování na stávajícím půdorysu. Je ale třeba znovu vydiskutovat koaliční smlouvu a vyjasnit si sporné body. Šance koalici obnovit tady jsou. Chceme najít dlouhodobé řešení, které vydrží po celé volební období,“ říká lidovecký zastupitel Josef Kodet ml. s tím, že další jednání bude tento týden, ale ještě předtím o tom bude jednat městský výbor strany.



Pokud by došlo k obnovení koalice, už by to bylo zřejmě bez Kaliny ve vedení města. „Z mnoha důvodů by bylo nejjednodušší, kdyby to byl Martin Laštovička. Koalici neopustil a pracuje stále jako uvolněný zastupitel. Definitivně však tuto otázku nemáme vyjasněnou,“ dodal Kodet.

Koaliční krizi vyvolala výměna právní kanceláře ve sporu o vodohospodářský majetek.