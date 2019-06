Obnovený park od podzimu čeká, než vyroste tráva. Otevře se až nyní

Dlouho připravované úpravy parku skončily už loni na podzim. Lidé se těšili, jak nově uspořádaný prostor mezi AZ Centrem a rybníkem Hastrman vyzkoušejí. Jenže do poloviny června mají smůlu. Přednost před řáděním dětí dostala tráva.



„Trávníky byly založené na podzim. Jsou zde různé druhy, podle jejich využití nebo podle toho, zda jsou na slunci nebo ve stínu. Nechali jsme prostor oplocený, aby tráva stihla zakořenit a povyrůst. Aby ji přes zimu třeba někdo nezničil,“ vysvětluje havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Původně mělo k otevření parku dojít už v květnu. Jenže se vše kvůli ne příliš šťastnému počasí posunulo do poloviny června. „Tráva nebyla vzrostlá natolik, aby na ni mohla vstoupit veřejnost. Z tohoto důvodu ponecháme oplocení v parku do neděle 16. června,“ upřesnil vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Odstraněním plotu a otevřením nově upravených ploch veřejnosti definitivně skončí první etapa revitalizace parku. „Je to zároveň jakási ukázka, kudy by do budoucna mohla obnova parku pokračovat a jak by za pár let mohl vypadat,“ vzkázal Honzárek.



Nové občerstvení by mělo přes sezonu nabízet základní nápoje

Několika podstatných změn si okamžitě všimne každý, kdo tudy alespoň jednou procházel. Z plochy pod hrází Hastrmana zmizelo původní dětské hřiště. Kdysi dávno zde vyrostl dřevěný hrad, který byl darem partnerského holandského města Brielle. Postupem času z něj ale zbylo jen torzo s několika dřevěnými prolézačkami.

Zcela nově byl vybudován malinký rybníček Očko. Vedle něj, na místě původního hřiště, vyrostlo stavení, kde bude umístěno zázemí celého parku, toalety i malé občerstvení.

„Chtěli bychom, aby zde vzniklo příjemné posezení jako třeba v kempech u kiosků,“ pravil místostarosta. Provoz občerstvení bude mít na starosti nájemce, který vzejde z výběrového řízení.

Radnice chce, aby zde nabízel základní nealkoholické nápoje a drobné pochutiny. „Nečekáme a ani tu nechceme žádnou restauraci,“ upozorňuje Honzárek. V provozu by občerstvení mělo být přes letní sezonu, město by se však nebránilo ani otevření přes zimu při bruslení na Hastrmanu.

Patrová stavba by měla lépe splynout s prostředím díky zelené trávě a keříkům spojeným se střechou. Vedle ní vzniklo pár schodů jako jakýsi miniamfiteátr. To vše doplňuje několik dětských atrakcí včetně houpaček a provazové pyramidy. Nový je zde rovněž veškerý mobiliář i povrch cest. Práce se dotkly i hráze Hastrmanu.

Vše za 24 milionů. O další fázi rozhodnou zastupitelé

„S úpravami jsme začali loni na jaře. Dotčené území se rozkládá na ploše přibližně čtyř tisíc metrů čtverečních. Náklady na veškeré práce činily zhruba 24 milionů korun,“ vyčíslila mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová.

Práce v parku Budoucnost však ani zdaleka neskončily. „V současné době projektujeme druhou etapu revitalizace parku. Zda se do ní pustíme, rozhodnou zastupitelé při přípravě rozpočtu na rok 2020,“ poznamenal Josef Beneš.

Druhá etapa se bude týkat prostoru mezi kostelem Nanebevzetí Panny Marie, farou a rybníkem Hastrmanem. V severní části zahrne i okolí sochy Bedřicha Smetany a prostranství s cestou před Štáflovou baštou.

„Zcela nová by měla být síť cest, to bude asi největší změna. Velké zásahy ale chystáme i do zeleně, skrz kterou by měly být obnoveny původní průhledy, třeba na sochu Karla Havlíčka Borovského. Obměněn bude i mobiliář,“ vyjmenoval Libor Honzárek. Jak dodal, v této části parku by žádná nová budova či atrakce vyrůst neměla.

Jak už upozornil Josef Beneš, práce se uskuteční, pokud je schválí zastupitelé, až v příštím roce. Letos si město v obnově parku dává pauzu. Nejpozději na počátku prázdnin bude pouze dokončena oprava části Štáflovy ulice v klesání kolem kostela svaté Trojice. Oprava asi stometrového úseku na cestě ke Kotlině stojí tři a půl milionu korun.