Jihlava zřídí útvar architekta, kvůli vyšším platům bude mimo tabulky

Zatím jsou tři. A dohromady tvoří nově zřízený útvar městského architekta na jihlavském magistrátu. Tedy organizační složku, o jejímž zřízení vedení města v posledních letech uvažovalo.

„Všechna města dlouhodobě hledají, jak bojovat s určitou devastací veřejného urbánního prostoru,“ uvádí jeden z důvodů pro zřízení útvaru Vít Zeman (Žijeme Jihlavou!), náměstek primátorky pro oblast územního plánování.



„Určitě je to dobrý nápad. Chtěli jsme tento útvar zavést už během našeho funkčního období. Chce to však najít tu správnou osobu, která bude dostatečně erudovaná a zároveň silná na to, aby dokázala rozhodovat nezávisle a ne na základě tlaku, který ve stavitelství je,“ říká Zemanův předchůdce ve funkci a dnes opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO).

V třinácté platové třídě nelze konkurovat soukromému sektoru

V prvotní fázi najdou práci v novém útvaru tři lidé. Ty magistrát našel ve svých řadách. Jde o architekty a projektanty, kteří doposud pracovali na různých odborech.

„Chceme využít jejich zkušeností a dát je do jedné kanceláře, aby se jejich práce a energie soustředila jediným směrem,“ uvedl Zeman.

„Počet zaměstnanců se nemění, zůstává stejný. Aktuálně je počet míst 396, jako bylo před změnou,“ dodal tajemník magistrátu Evžen Zámek.

Do budoucna se však tento stav může změnit. Vedení města si bude chtít situaci vyhodnotit a případně nově zřízený útvar personálně posílit.

Další možností pak je, že ho dokonce promění v příspěvkovou organizaci. Tento krok by městu totiž umožnil lépe zaplatit lidi, kteří by zde pracovali. Na rozdíl od úřadu by se totiž příspěvková organizace nemusela řídit platovými tabulkami.

„Je to model, který funguje i v jiných městech. Protože když kvalitnímu architektovi nabídneme třináctou platovou třídu, nemůže konkurovat soukromému sektoru,“ pronesl Zeman s tím, že o tom, jak nakonec s útvarem město naloží, se bude rozhodovat až po několika měsících.

Soustředí se i na zimní stadion nebo na náměstí

Nově zřízený útvar se má zapojit už do velkých investic, které se v nejbližších letech v Jihlavě připravují. Patří mezi ně stavba nového Horáckého zimního stadionu, revitalizace Masarykova náměstí, třídy Legionářů nebo rekultivace území kolem současného autobusového nádraží či bazénu Evžena Rošického.

Zároveň se zapojí i do dalších činností. „Město má ve všech stavebních řízeních možnost být jeho účastníkem. K tomu si může vyžádat expertní posudek. A právě útvar architekta bude zdrojem posudků, aby se město stalo účastníkem řízení. Jihlava dosud této možnosti dostatečně nevyužívala. Své pozice nechávala tak trochu v rukou státní správy. A to je špatně. Město by se do těchto řízení mělo víc vlamovat,“ pronesl náměstek primátorky.

Právě on bude podle svých slov tím člověkem, kdo bude na pracovníky útvaru městského architekta delegovat jednotlivé úkoly.

Územní plánování skončí, odbor se včlení pod stavební úřad

Zároveň se vznikem nové organizační složky na jihlavském magistrátu jedna jiná zaniká. Konkrétně jde o dosavadní úřad územního plánování. Ten až dosud fungoval jako samostatný odbor. Nově bude včleněný pod stavební úřad.

„Tohle si myslím, že je krok špatným směrem. Vzniká tak obrovský odbor, na kterém může docházet ke střetu zájmů. Budou si totiž psát schvalovačky sami sobě,“ pozastavuje se nad tímto krokem Radek Popelka.

Dosavadnímu vedoucímu rušeného odboru pak bylo podle slov Evžena Zámka nabídnuto místo architekta na stavebním úřadě.