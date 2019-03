Chotěboř chce mít svého architekta, aby sjednotil vzhled města

S požadavkem na zřízení nové funkce šlo už do voleb nově sestavené uskupení Pojďme to změnit. Když se jeho lídr David Šafránek stal místostarostou, trvalo jen pár měsíců, než začal slib plnit. Podle něho totiž takový odborník ve městě citelně chybí.

„Architektura se v Chotěboři v minulosti příliš neřešila. Naopak se mi zdá, že byla upozaďována před touhou něco postavit a pořídit. Dobře patrné to je třeba na městském mobiliáři, který je značně různorodý. Jednotný a osobitý vzhled města by měl být jednou z jeho priorit,“ vysvětlil místostarosta.

V několika městech v republice, kde tato praxe funguje už delší dobu, sbíral zkušenosti. Vyžádal si definici pozice, sestavil koncept, co by měl architekt v Chotěboři dělat, a ve vedení města tuto otázku několik týdnů podrobně ladil.

„Městský architekt by se měl vyjadřovat k chystaným investicím. Měl by navrhovat drobné změny a úpravy, například i při obyčejné výměně zábradlí. Měl by vytvořit manuál městského mobiliáře, podílet se na architektonických soutěžích a v omezené míře i na různých studiích a stavebních řízeních,“ vyjmenoval Šafránek.

Protože je Chotěboř město, kde se zas tolik investičních akcí za rok nekoná, nebyl by architekt zaměstnán na plný úvazek. Podle podkladů pro výběrové řízení by měl odpracovat dvacet hodin měsíčně plus dalších dvacet v případě potřeby úřadu. Za každou hodinu práce by měl mít nárok na odměnu ve výši 500 korun.

„Myslím, že práce bude mít od počátku dost. Právě sjednocení městského mobiliáře a vypracování manuálu k němu bude jedním z jeho prvních úkolů a pravděpodobně na to využijeme dvacet ‚přesčasových‘ hodin. Ale až první měsíce ukážou, zda jsme pracovní dobu dobře nastavili,“ dodal místostarosta.

Útvar hlavního architekta nyní nově vznikl i v Jihlavě. Budou v něm pracovat prozatím tři lidé podřízení přímo primátorce Karolíně Koubové. Zároveň s tím zanikl jako samostatný dosavadní odbor pro územní plánování. Nově je včleněn do stavebního úřadu.

Kdysi tuto pozici měl Havlíčkův Brod. Ovšem už před několika volebními obdobími ji zrušil. „Byl to pracovník působící při radnici na dohodu. Pak byl ale tento post zrušen. Jsme toho názoru, že to není úplně nezbytné,“ vyjádřil se havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Zkušenosti z Litomyšle

On sám je předsedou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, úzce spolupracuje s řadou odborných svazů, včetně Komory českých architektů. Proto má poměrně dobrý přehled, jak to v kterém městě funguje.

„V některých naprosto výborně, například v Litomyšli nebo Znojmě. Jiná města si ale architekty najímají třeba jen na konkrétní akce, případně spolupracují s externisty,“ vysvětluje.

Občas ale také dochází ke konfliktům. Pokud je architekt příliš striktní a důsledný, může to dříve nebo později narazit na zájmy jednotlivých radnic. Jeho požadavky se mohou odrazit například v ceně nebo délce různých oprav či staveb.

„Samosprávy občas vyžadují, aby to byl člověk vůči nim poslušný, protože je placený z městských peněz. Pak ale tento post ztrácí význam,“ dodává Honzárek.

Že by něco takového hrozilo v Chotěboři, se David Šafránek neobává. „Tím, že tento post zřizujeme, mu dáváme důvěru. Nečekáme, že architekt bude poslušný, ale musí být dobrým vyjednavačem. Radnice by měla jím navržená řešení respektovat,“ konstatoval.

Výběrové řízení na nový post vyhlásila chotěbořská radnice na počátku března. Termín podávání přihlášek je do 17. dubna.

