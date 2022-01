Na Vysočině se lyžuje od Vánoc. Lyžařů by ale mohlo být víc, tvrdí vlekaři

„O víkendu bývá na svahu poměrně živo, ale ve všední dny je to slabší. Lidé se často nechají odradit horším počasím, svoji roli hraje i covid a s ním související opatření a karantény. Přijde mi také, že část veřejnosti si během pandemie trochu odvykla pravidelnému pohybu. Hodně znát je to hlavně u dětí,“ popsal Tomáš Kučera, předseda sdružení Lyžař HB, které provozuje sjezdovku Vysoká nedaleko Havlíčkova Brodu.

Nedělní počasí sice sjezdovku dočasně uzavřelo, když z ní vítr odfoukal sníh, provozovatelé ale slibují, že bude brzy provoz obnoven. „Pokusíme se sjezdovku upravit a otevřít opět v úterý,“ vzkazují na webových stránkách.

Spolek letos rozpohyboval dění na svahu po dlouhých čtyřech letech, kdy byl sportovní areál kvůli majetkoprávním sporům s místním farmářem mimo provoz. A ačkoli se nyní na sjezdovce konečně lyžuje, spor definitivně u konce není. Soud dal sice za pravdu lyžařům, druhá strana však podle Kučery podala dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Momentálně čekáme, jak to dopadne. Těch věcí k dořešení je tady navíc bohužel více. My ale věříme, že se je postupně povede dát do pořádku, stejně jako celou sjezdovku,“ vylíčil Kučera.

Sdružení se totiž muselo letos potýkat i s různými technickými obtížemi, porouchala se třeba rolba nebo čerpadlo. Na druhou stranu je na Vysoké už návštěvníkům k dispozici rovněž lyžařská školička a na pololetní a jarní prázdniny tam mohou děti vyrazit dokonce na příměstský tábor.

„V plánu máme do budoucna i dětský lyžařský kroužek. Žádný vrcholový sport s důrazem na výkon, ale zájmový útvar, kde by se děti normálně učily lyžovat a užívat si to na svahu,“ přiblížil Tomáš Kučera plány na oživení areálu.

Fajnšmekři si užívají lyžování bez front

Především o víkendu bývá plno také na Harusově kopci u Nového Města na Moravě. Ve všední dny je však podle provozovatele Karla Klapače lidí méně.

„Míří sem ale zase fajnšmekři, kteří vítají pohodové ježdění bez front,“ uvedl Klapač s tím, že sněhu leží na upravené sjezdovce dostatek, k technickému připadlo v posledních dnech i trochu přírodního. V provozu jsou i všechny přidružené služby, jako je lyžařská škola, půjčovna vybavení nebo občerstvení.

Novoměstský skiareál momentálně shání i další instruktory. „Máme tady hlavně studenty a ti se teď občas nevyhnou karanténě. A i obecně je dnes instruktorů nedostatek,“ dodal Klapač.

Na Fajtův kopec, sjezdovku přímo u Velkého Meziříčí, s oblibou míří například i školní kolektivy. Lyžařské výcviky však letos poněkud komplikuje koronavirus.

„Je to vždy sázka do loterie, zda třída nakonec přijede, nebo ne. Případně, jestli neodjedou žáci nakonec dříve. Obojí jsme tady již během ledna bohužel měli - na vině jsou karantény,“ popsal za provozovatele Jiří Pálka. Na svahu podle něj leží pěkných 40 až 50 centimetrů sněhu a návštěvnost je slušná. Na lidech je podle Pálky znát, že si možnost lyžování užívají.

„Mnozí u nás kvůli pandemii i mizernému počasí v předešlých dvou letech nebyli. Tak se teď podivují nad opraveným zpevněným parkovištěm, modernizovanou restaurací a sociálním zařízením nebo upraveným dětským vlekem,“ přiblížil novinky provozovatel.

Šacberk doufá v jarní prázdniny na svahu

Na Šacberku, oblíbené sjezdovce u Zborné na Jihlavsku, si pochvalují konečně vcelku normální průběh zimy.

„Teploty se sice pořád pohybují kolem nuly, ale sněhu je dost, neodtává to, takže podmínky jsou skvělé. Navíc pokud vyjde dlouhodobá předpověď meteorologů, má se ve druhém a třetím únorovém týdnu ochladit, takže by si lidé z Vysočiny mohli po dvou letech užít konečně jarní prázdniny na svahu,“ vyjádřil se Pavel Havlíček, provozovatel skiareálu Šacberk.

Na sportumilovné návštěvníky jsou nyní plně připraveny i další sjezdovky v Kraji Vysočina. V provozu je například areál Čeřínek, Mrákotín i Luka nad Jihlavou na Jihlavsku, Křemešník na Pelhřimovsku, Kadlečák u Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku nebo Nový Jimramov a Svratka na Žďársku. Funguje i horní část sjezdovky Jalovec u Číchova na Třebíčsku.

Přípravu lyžařských běžeckých tras na Vysočině v posledních dnech komplikoval silný vítr, jejž meteorologové avizují i na tento týden. Lyžařům tento víkend nebyly k dispozici ani tratě v novoměstské Vysočina Areně. Ty byly pro rekreační lyžaře zavřené kvůli republikovému mistrovství v běhu na lyžích.