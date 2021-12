Vlekaři na Vysočině nechtějí čekat ani minutu, už začali s výrobou sněhu

„Pokud budou podmínky pro výrobu dalšího technické sněhu příznivé,“ dodal rychle provozovatel Pavel Havlíček. „Zatím to vypadá nadějně a mrazivé počasí by mělo pokračovat,“ je optimistou.

Se zasněžováním na Šacberku začali v pátek večer a sněžná děla se nezastavila celou sobotu a ani v noci na neděli. „Vyrobili jsme přibližně třicet procent toho, co je třeba na to, aby se sjezdovka mohla spustit. Věřím, že s tím v týdnu zase pohneme,“ poznamenal Havlíček.

Příhodných podmínek vyžili také na sjezdovce v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku u Pelhřimova. „Od pátku jsme zasněžovali v obou našich areálech. Věděli jsme, že v neděli přijde drobná obleva, ale od pondělí by mělo začít opět mrznout a budeme ve výrobě technického sněhu pokračovat,“ řekla Magda Vaňková, správkyně obou lyžařských areálů.

Se zahájením sezony tam nechtějí příliš otálet. „Nechci říkat den, kdy zahájíme, ale po zkušenostech z loňské sezony rozhodně nebudeme čekat ani minutu. Spustíme hned, jakmile se nám podaří vyrobit dostatek technického sněhu,“ zdůraznila Vaňková. Podle ní by na zahájení provozu stačila přibližně 40centimetrová vrstva sněhu.

„Ovšem optimální pro Vysočinu je mít asi tak 1,5 metru vysokou vrstvu sněhu, abychom přežili všechny oblevy,“ upozornila Vaňková na nutnost další výroby sněhu.

Hromady na Harusáku i běžkařská trať v Jihlavě

Sněžná děla začala chrlit sníh také ve skiareálu Harusák u Nového Města na Moravě. „Vyrábíme sníh na hromady, abychom si stačili udělat zásoby. Zatím ho však není tolik, abychom už mohli zahájit sezonu,“ pověděl Karel Klapač s tím, že spuštění sezony směřují na Vánoce.

V pátek začaly také přípravy okruhu pro běžecké lyžování v lokalitě Český mlýn v Jihlavě. Magistrát ve spolupráci se spolkem Lyžařské Jihlavsko zahájil zasněžování zelené plochy vedle pumptracku a skateparku. Vzniknout by tam měla strojově upravená běžkařská trať jak na skate, tak i stopa na klasiku. Pokud to počasí dovolí, tak by měla trasa být dlouhá až jeden kilometr a její součástí bude i terénní val.

Po nedělní oblevě by se v tomto týdnu měly na Vysočinu opět vrátit mrazy. Meteorologové očekávají teploty i minus osm stupňů Celsia.