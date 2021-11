Na lyžařském kopci u Brodu seškrtali vize, sezonu zkusí se starými problémy

Pryč je myšlenka na lanovku, rozšíření a prodloužení sjezdovek, nové vleky a občerstvení. Sjezdovka na Vysoké by měla sloužit hlavně místním, aby se měli odpoledne kde odreagovat. Žádné velké komerční lyžařské centrum, jak o něm před lety uvažovala havlíčkobrodská radnice, tu nevznikne.

„Je to utopie. Vysoká je benefit pro lidi z Brodu. Nebudou sem jezdit lyžovat na celý den Pražáci nebo Brňáci. Sem si přijedou zajezdit místní na půl odpoledne. Po práci nebo po škole si tu vyčistí hlavu. K tomu by Vysoká měla sloužit především,“ říká předseda TJ Lyžař Tomáš Kučera.

Do vedení klubu se dostal v říjnu, kdy vyvrcholila postupná generační obměna. Nutná byla nejen kvůli věku zasloužilých činovníků, kterým je často přes sedmdesát. Snahou zároveň je dodat skomírajícímu areálu nový impulz a nastolit nové vztahy s majitelem sousedních pozemků.

„Je mi toho kopce líto. Vyrostl jsem na něm, s kamarády jsme tu modelovali skoky, učil jsem tu lyžovat dceru. Je to obrovský dar pro lidi z okolí. Kdo si může vzít lyže nebo prkno a jít si na hodinu na dvě zalyžovat?“ vysvětluje Kučera, proč vedení Lyžaře vzal.

Zvažují vchod na druhé straně chaty

Hned v prvních týdnech ve funkci však zjistil, že zahájit na Vysoké zimní sezonu nebude jen tak. Prakticky jediná věc, která je v pořádku a nepotřebuje výrazné investice, je vlek. Vše ostatní vykazuje větší či menší problémy.

Lyžaře trápí především vztahy s farmářem Miroslavem Hrtúsem. Ten v minulosti získal pozemky pod částí vleku a chaty. Minulé vedení spolku se s ním nedokázalo dohodnout na podmínkách užívání a vlek nemohlo spustit. Soud letos rozhodl o tom, že pozemek pod vlekem nabyl protiprávně a musí ho prodat.

Ovšem když lyžaři nedávno přišli na brigádu, našli chatu opět zarovnanou balíky slámy. Ke stejné situaci došlo už loni, řešila se právní cestou.



„Chtěli bychom vztahy narovnat, uklidnit, domluvit se. Nevím, co si tím farmář chtěl dokázat. Přemýšlíme, že bychom udělali vchod do chaty z druhé strany, abychom chodili po svém,“ svěřil se Kučera.

Stejně tak zřejmě nechá upravit výstup z vleku, aby lyžaři nejezdili přes roh Hrtúsova pozemku.

Brigádníků pro obsluhu vleků je nedostatek

Svah se ale dočkal i dalších úprav. Kvůli kůrovci bylo nutné vykácet část lesa a s ním i remízek uprostřed sjezdovky. Pokud se podaří vlek spustit, bude možné jezdit i ve střední části průsekem kolem něho. Mimo jiné to rovněž zlepší podmínky pro zasněžování tohoto místa. Dostat sníh pod stromy a vlek tu totiž býval problém.

Zdá se, že se spolku podařilo vyřešit provoz občerstvení a prodej jízdenek. Postará se o to přímo na zakázku živnostnice, která zázemí – včetně lyžařské školičky – bude provozovat. Horší to je podle Kučery s obsluhou vleku. Brigádníků je nedostatek a vidina toho, že by měli asistovat zdarma, nikoho neláká.

„Budeme muset lidem něco zaplatit, zadarmo to nikoho dlouho bavit nebude,“ přemýšlí šéf tělovýchovné jednoty. Situaci komplikuje i fakt, že obsluha vleku bude muset být proškolena a bude muset mít zdravotní prohlídku.

S penězi ale bude mít Kučera starostí ještě daleko víc. Výrazně rostou ceny energií a pohonných hmot, obě věci jsou přitom při údržbě sjezdovky potřeba v nemalém množství. „Asi se to bude muset odrazit v jízdném, jeho výší už se budeme blížit Šacberku,“ konstatuje Tomáš Kučera.

Pole místo parkoviště

Letité jsou pak potíže s parkováním a zasněžováním. Na Vysoké je slabá přípojka elektřiny, která neumožní spustit všechna sněhová děla najednou. A místo parkoviště je pole, na němž se při oblevě vozy topí v hlubokém bahně. I když na sjezdovce je třeba sněhu dost, lidé se k vleku ani nedostanou. A na tomto stavu se minimálně letos nic nezmění.

Plánek, jak by teoreticky mohl vypadat rozšířený lyžařský areál na Vysoké u Havlíčkova Brodu. Momentálně ho tvoří pouze vlek označený písmenem A a šedou barvou vyznačená sjezdovka podél něj.

„Bereme tu sezonu jako zkušební. Dlouho se tu nejezdilo, což mnoho lidí mrzelo. Zkusíme letos provoz spustit a uvidíme, jak to půjde,“ říká nový šéf Lyžaře s tím, že stále shání pomoc dalších brigádníků.

Lyžařský areál Vysoká leží zhruba pět kilometrů jihovýchodně od Havlíčkova Brodu v nadmořské výšce 500 až 580 metrů. Sjezdovka je dlouhá 400 metrů, podél ní vede kotvový vlek. K dispozici je i vlek dětský. Provoz zajišťuje TJ Lyžař.

Havlíčkobrodská radnice, která prostřednictvím Technických služeb vlek vlastní, v roce 2014 představila plán na velkolepou modernizaci a rozšíření areálu. Díky vhodnému terénu by bylo možné vybudovat více sjezdovek, prodloužit je na dvojnásobek, postavit sedačkovou lanovku a rozšířit zázemí. Zastupitelstvo ale investice za odhadovaných sto milionů korun neschválilo a celý záměr nejspíš nadobro usnul.