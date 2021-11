Bez novinek a o čtvrtinu dráž. Lyžařské areály na Vysočině vyhlížejí mrazy

Do zdražení promlouvají zvyšující se náklady v podobě stoupajících cen elektřiny, nafty i růst mezd. Je to ale i dozvuk loňské nevydařené sezony, kdy byly areály kvůli protiepidemickým nařízením uzavřené.

„Loňská sezona byla kvůli koronaviru tragická. Přišli jsme o sto procent tržeb a o padesát procent nákladů. A do toho teď i růst cen elektřiny a nafty,“ shrnuje důvody Pavel Havlíček, provozovatel jihlavského areálu Šacberk.



Například v Dalečíně letos sezonu vůbec nezahájí. „Cena elektřiny, na které je postaveno umělé zasněžování, roste. Pro nás to je dvojnásobný náklad. V našem případě několik stovek tisíc korun. Jistota, že se nám to vrátí, žádná není. A to vzhledem k tomu, jak se situace s koronavirem zhoršuje. Je to velké riziko, zahájit sezonu,“ vysvětluje správce areálu Ivo Doležal.



„Nejsme na provozu sjezdovky životně závislí. Je to pro nás vedlejší činnost sportovně fandovského charakteru,“ dodává.

S případnými opatřeními si areály poradí

Naopak Magda Vaňková, provozovatelka dvou areálů v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku v novou lyžařskou sezonu věří.



„Jsem přesvědčená, že letošní sezona bude dobrá. Pro nás bylo velice tragické to, že loni byla mimořádně krásná zima, kdy třeba na Křemešníku dvakrát napadlo přes noc třicet centimetrů sněhu, a sjezdovky musely být zavřené. Věřím, že snowboarďáci a lyžaři letos podpoří naše areály,“ popisuje.

Opravdu otázkou také je, jak do letošní sezony promluví sílící epidemie koronaviru a případná omezení. Provozovatelé sjezdovek jsou přesvědčeni, že jsou schopni zajistit bezpečný provoz i z hlediska protiepidemických opatření.

„Umíme si vše ohlídat a zorganizovat. Už jenom to, že stojíte na lyžích nebo snowboardu, vám vytváří přirozený distanc. Jedná se o sportování na vzduchu a na mraze. Navíc lyžaři nosí helmy, kukly, rukavice. Lyžařské areály na Vysočině jsou příměstské areály, kam si lidé jezdí na dvě až tři hodiny zalyžovat a trochu zarelaxovat,“ vypočítává Magda Vaňková.

Někteří už vyhlásili zasněžovací pohotovost

Její slova takřka kopíruje i správce areálu na Harusově kopci Karel Klapač. „Dodržovat rozestupy nebude žádný problém. A to jak u turniketů, tak na sedačkové lanovce. Případná opatření by byla součástí provozního řádu,“ dodává Klapač.

Lyžařské areály se proto na novou sezonu intenzivně chystají a čekají na první mráz, aby mohli začít s výrobou technického sněhu. Podle předpovědi by to mělo být již začátkem příštího týdne.

„Máme v obou areálech hotové všechny revize, které potřebujeme k provozování. Hotový je i servis sněžných děl a čekáme, kdy uhodí mrazy, abychom mohli začít zasněžovat. Vše máme připravené a držíme zasněžovací pohotovost,“ říká Magda Vaňková.

Podobně se chtějí zachovat například na Harusově kopci u Nového Města na Moravě. „Do konce roku máme nasmlouvanou elektřinu ještě za staré ceny, takže chceme nastříkat co nejvíc sněhu do zásoby. Pokud příští týden bude mrznout, začneme s výrobou technického sněhu,“ přitakává Karel Klapač.

Novinky letos nebudou, nejsou na ně peníze

S výrobou technického sněhu chtějí začít například také na Šacberku u Jihlavy nebo na Čeřínku. Oproti tomu na stabilnější mrazivé počasí chtějí počkat třeba ve skiareálu Fajtův kopec u Velkého Meziříčí nebo na Kadlečáku u Světlé nad Sázavou.

„Sjezdovku máme posekanou, čistíme rybníček na vodu pro výrobu technického sněhu a se samotným zasněžováním a výrobou technického sněhu chceme začít až v polovině prosince,“ říká Jaroslav Kaiser za skiareál Kadlečák.

S výraznými novinkami či investicemi do služeb nelze v letošní sezoně příliš počítat. „Nového nic nebude, protože na to nejsou peníze,“ krčí rameny Karel Klapač z Harusova kopce a stejně hovoří i další provozovatelé sjezdovek na Vysočině.



Lyžaři si užijí jenom novinek, které byly připraveny pro předchozí sezonu, ale kvůli uzavření skiareálů je veřejnost ani nezaregistrovala. „Proto bychom chtěli naplno začít provozovat půjčovnu lyžařského vybavení. Otevřenou chceme mít i lyžařskou školku,“ hovoří o novinkách Vladimír Cháb, který provozuje sjezdovku na Čeřínku.

Lyžování na Vysoké? Děj se vůle boží

Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí si návštěvníci areálu zase užijí vylepšeného parkoviště. „Zlepšili jsme povrch na parkovišti, přidali jsme svodidla a o něco se také zvýšila kapacita pro parkující vozy,“ popisuje manažer Jiří Pálka.

Opravdu velkou novinkou by mělo být zahájení provozu v lyžařském areálu Vysoká u Havlíčkova Brodu, kde se kvůli sporům o pozemky čtyři roky nelyžovalo. Tělovýchovná jednota Lyžař by chtěla letos vlek spustit.

„Udělali jsme maximum pro to, aby sezona mohla začít. Teď už jenom děj se vůle boží. Musí nám ale pomoci i počasí,“ říká Tomáš Kučera, nový předseda spolku TJ Lyžař.