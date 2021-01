Kdyby aspoň řekli, že lyžovat už se nebude, lamentují vlekaři na mizině

„Pro nás je nejtragičtější situace v neuhrazených fakturách za elektřinu. Energii potřebujeme k technickému zasněžování. Nezaplacená faktura už dosahuje částky jednoho milionu korun. Energetická společnost nám o jeden měsíc prodlouží termín splatnosti, což nás v tuto chvíli trochu zachrání. Ale ještě musíme splácet úvěr, který jsme si před lety vzali na vybudování lanovky v Lukách,“ říká Magda Vaňková, která provozuje skiareály v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku.



Provozovatel skiareálu na Harusově kopci v Novém Městě na Moravě upozorňuje na to, že jeho středisko mělo poslední příjem v únoru loňského roku.

„Mzdy a další náklady táhneme z výdělku loňské sezony. Nejsme schopni dostát svých závazků. Jenom náklady za elektřinu jsou ve výši několika set tisíc korun za prosinec a za chvíli přijde faktura za leden. Pro nás je tato situace likvidační. Nevím, jak budeme pokračovat dál,“ krčí rameny Karel Klapač.



Spustit vleky jsou připraveni prakticky hned. Svahy stále zasněžují technickým sněhem a upravují rolbou. Ve skiareálu na Harusově kopci investovali do nákupu dezinfekce či sítí pro dodržování rozestupů.

Provozovatele trápí především nejistota, kterou zažívají.



„Termín otevření je už třikrát posunutý. My se na něj vždy připravujeme. Musíme zasněžit a sjezdovku upravit. Pro nás by bylo lepší, kdyby řekli konkrétní datum a to pak dodrželi. Nebo kdyby rovnou řekli, že letos se areály už neotevřou a nabídli nám kompenzace. Byl bych klidnější,“ dodává Klapač.

Sezona je kvůli nejistotě dražší, tržby jsou na nule

Ze zpackané sezony je roztrpčený také provozovatel sjezdového areálu Šacberk u Jihlavy, Pavel Havlíček.



„Chaotické rozhodování vlády nám způsobuje vyšší náklady. Nejistota nás dostala do situace, že nás tato sezona stojí víc než standardní, a tržby jsou na nule,“ říká Havlíček s tím, že vrchol sezony bývá na jeho sjezdovce po vánočních svátcích a v lednu.

Jako depresivní hodnotí současný stav Magda Vaňková z Luk nad Jihlavou. „Vláda nás pořád tahá jako na provázku. Slyšíme jen možná, zřejmě, snad, ale nic konkrétního. Potřebujeme jasně vědět, jestli tuto sezonu vůbec pustí. Nevíme, jestli vyrábět technický sníh, nebo to už úplně zabalit a čekat na kompenzace,“ zlobí se.

Provozovatelé areálů kritizují i to, že kompenzační program pro skiareály ještě není možné čerpat.

Podle rozhodnutí vlády by měli mít za nucené uzavření nárok na kompenzaci 210 až 530 korun za den, a to podle míst a typu přepravních zařízení.

„Ale i když jsme si spočítali, kolik bychom na kompenzacích dostali, tak to není ani 25 procent přímých nákladů. To znamená na elektrickou energii a pohonné hmoty na úpravu sjezdovky,“ spočítala si provozovatelka dvou sjezdovek Magda Vaňková.

Vytahování lyžařů skútry pomohlo na Čeřínku psychicky

Jediný lyžařský areál na Vysočině, který je i navzdory vládním opatřením v provozu, je sjezdovka Čeřínek na Jihlavsku. Vleky jsou sice zastavené, ale lyžaře vyvážejí na svah sněžné skútry.

„Nenahradí nám to úplně ztráty, tak jako kdyby byl spuštěný vlek, ale pokryjeme tím alespoň část nákladů za energie. Pomohlo nám to hlavně psychicky,“ říká jeden z provozovatelů areálu, Michal Hána.

Pro zájemce, kteří si chtějí zalyžovat platí přísná pravidla. Každý si musí zarezervovat den a hodinu, ve které bude lyžovat. Lyžařský areál má otevřeno každý den včetně víkendů. Na svahu může být maximálně patnáct lyžařů.

Lyžaře na Čeřínku tahá na kopec skútr:

8. ledna 2021

„Zájem je opravdu velký. Máme skoro pořád obsazeno. Jezdí k nám lyžaři z celé republiky. Z Prahy, Krkonoš i z Moravy. Fandí nám, bereme to spíš jako podporu naší sjezdovky. Za hodinu si moc nezalyžují. Skútr je vytáhne za hodinu asi desetkrát,“ dodává Hána.



Provoz na sjezdovce podle Hány monitoruje pravidelně policie. „K žádnému porušování nařízení nedochází. Všichni musí dodržovat rozestupy, nosí roušky. Policie sem jednou za den jezdí na kontrolu.“

Problém není ve vleku, ale v tom, že přijedou lidi

Nově se provozovatelé skiareálů upínají k nejbližší sobotě. Jak uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný, z epidemického hlediska nevidí problém ve spuštění vleků. Nesmí to ale znamenat výrazné zvýšení mobility po Česku.

O spuštění vleků debatovala v pondělí vláda, ale její členové nepřijali návrh ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka na otevření skiareálů. Havlíček dostal za úkol připravit přísnější pravidla a svůj návrh upravit. Znovu se o návrhu bude debatovat dnes.