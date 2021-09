U Svatého Kříže se rychlost přece jen sníží, radary budou hlídat šedesátku

„V místě je frekventovaná křižovatka, u níž nejsou dobré rozhledové poměry a je zde obvykle hustý provoz. Rovná silnice navíc svádí k rychlejší jízdě,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.



Že by měla být na hlavním tahu, kde už řadu let platí sedmdesátka, ještě více snížena rychlost, přitom na počátku srpna nic nenasvědčovalo. Po sérii tragických nehod na přelomu jara a léta však nechala policie zpracovat dopravní inspekci a snížení rychlosti vyšlo jako vhodné řešení.

„Po každé tragické nehodě se v jejím místě uskuteční dopravní inspekce a řeší se, zda se dá udělat ještě něco dalšího ke zvýšení bezpečnosti. Existují nízkonákladová a vysokonákladová opatření. Právě mezi ta nízkonákladová patří snížení rychlosti,“ vysvětlila Čírtková.



Rozhodnutí policie nezpůsobí správci komunikace žádné výraznější náklady. Úsek bude třeba pouze osadit novými značkami. Nejprve snížením rychlosti na 80 kilometrů v hodině, posléze na 60, protože není možné na silnici první třídy skokově rychlost omezit o 30 kilometrů v hodině. Umístění značek bude muset povolit správní úřad.

Kamerový systém instalují do konce září

„Šedesátka by v úseku měla začít platit ještě v letošním roce. My bychom to rádi měli vyřízené už do konce října, půjde to ruku v ruce s úsekovým měřením rychlosti, které je zde věcí města,“ zmínila policejní mluvčí.

I úsekové měření rychlosti podél Svatého Kříže je jednou z reakcí na smrtelné nehody. Havlíčkobrodská radnice už systém zakoupila. „Ještě do konce září by mělo dojít k jeho fyzické instalaci,“ potvrdil místostarosta Libor Honzárek.

Následovat bude kalibrace systému i podrobné měření a ověřování výsledků tak, aby získal atest od Českého metrologického institutu. Po úřední linii zároveň poběží proces směřující k získání povolení od krajského úřadu k používání technologie.

„Předpokládáme, že do konce roku bude systém měřící šedesátku plně funkční a v provozu,“ konstatoval Honzárek.

Místní jsou rádi, pro řidiče je to další omezení

Že policie svolila k dalšímu snížení rychlosti, obyvatelé přilehlých brodských osad Svatý Kříž, Ovčín a Mendlova Ves shodně kvitují. „Prosíme o to. Denně tam jezdím já, mé děti, moji přátelé. Nechtěl bych se dočkat další tragické události,“ svěřil se brodský zastupitel Jan Schwarz, který ve Svatém Kříži bydlí.

„Za snížení rychlosti jsme rádi. Obyvatelé místních částí to žádají už dlouho a i ve vedení města jsme za to rádi. Chystaná úprava má kladnou odezvu,“ přikývl i Honzárek.

Pro řidiče, kteří pravidelně jezdí mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou, je to ovšem další omezení. Oproti stavu před dvaceti lety musí na rychlost dbát mnohem více. Za poslední roky přibylo na pětadvacet kilometrů dlouhé cestě podobných snížení rychlosti několik.

Vedle Svatého Kříže je rychlost omezena u Květnova, na Skřivánku, u Štoků, u Zvonějova i u dálničního nájezdu v Pávově. Ve všech těchto případech je sedmdesátka. Silnice v Červeném Kříži byla navíc zařazena do intravilánu obce a osazena semafory.

Sérii křižovatek nahradí jeden kruhový objezd

Snížení rychlosti na silnici první třídy na šedesát kilometrů v hodině je však mimořádný krok. „Je to skutečně výjimečné, na jedničkách v extravilánu se to běžně nedělá,“ připustila i Čírtková.

U Svatého Kříže se do budoucna počítá i s takzvaným vysokonákladovým opatřením. To bude spočívat ve vybudování kruhového objezdu, který nahradí dnešní sérii křižovatek. Ostatní napojení na silnici I/38 z Ovčína, Mendlovy Vsi i Svatého Kříže budou pro běžnou dopravu zaslepena. Přestavba úseku je otázkou několika příštích let.

„Počítáme s tím, že úsekové měření rychlosti z této silnice pak zmizí. Řidiči budou muset před kruhovým objezdem zpomalit a radary tu ztratí smysl,“ už dříve zmínil Honzárek.

Změny na silnici 38 u Svatého Kříže urychlily dvě tragické nehody. Nejprve se v polovině května na hlavní odbočce do Svatého Kříže srazila dvě osobní auta, dodávka a nákladní vůz. Při střetu zemřel jeden člověk.

Lidské životy si vyžádala i další nehoda o pět týdnů později. Mladík v BMW ve vysoké rychlosti narazil zezadu do auta dvou seniorů, kteří pod horizontem najeli do křižovatky z vedlejší silnice. Oba na místě zemřeli.

Nebezpečný úsek silnice I/38 u Svatého Kříže na záběrech z června: