U Brodu plánují další kruhový objezd, má zvýšit bezpečnost u Svatého Kříže

Silnice první třídy číslo 38 z Havlíčkova Brodu směrem na Jihlavu vede jen kousek za městem kolem hned tří osad. Odbočky do nich nejsou šťastně řešeny a jsou úzké. A pokud na hlavním tahu kvůli odbočení zpomaluje auto, nezřídka se stává, že do něj za ním jedoucí vozidlo narazí.

Na nebezpečí úseku kolem Svatého Kříže v minulosti opakovaně upozorňovali zejména obyvatelé tamních brodských místních částí. Po radnici i po Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) žádali nápravu. Ponejvíce navrhovali rozšíření křižovatky na Svatý Kříž a Mendlovu Ves až pod tříproudým kopcem a její doplnění o odbočovací pruhy.



ŘSD takové řešení zprvu odmítalo jako nákladné a stavebně náročné. O to větší překvapení nyní způsobil jeho vlastní nový návrh, v němž celý úsek řeší zcela jinak a ještě daleko velkoryseji.

„Je to dlouhodobě problémový a nebezpečný úsek, jehož rizika ještě podtrhla bezpečnostní inspekce, kterou jsme nechali vypracovat. Z ní vznikla varianta s kruhovým objezdem. Tu se nyní budeme snažit prosazovat,“ uvedla ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Jedna větev z objezdu a zaslepené současné odbočky

Jak už naznačila, základem této varianty má být zcela nový kruhový objezd ještě před místem dnešní první odbočky do Svatého Kříže od Havlíčkova Brodu a do Ovčína. Z tohoto objezdu by jedna větev šla na západ směrem k současné silnici do Kříže.

Takto má podle úvodního projektu ŘSD vypadat nové napojení Svatého Kříže, Ovčína a Mendlovy Vsi. Měl by ho obstarat nový kruhový objezd v místech ještě před současným prvním odbočením do Svatého Kříže od Havlíčkova Brodu. Plánek je oproti klasickým mapám se severem nahoře pootočen, směr Havlíčkův Brod je doprava, Jihlava doleva.

Z opačné, východní strany objezdu by pak vycházela větev, na niž by navazovala nová místní komunikace rovnoběžná s hlavním tahem. Ta by postupně napojila jak Ovčín, tak Mendlovu Ves. Dlouhá by tedy byla zhruba sedm set metrů.



Všechny ostatní odbočky do Svatého Kříže, Ovčína a Mendlovy Vsi by podle projektu ŘSD poté měly být zaslepeny. Zároveň by se měly blíž kruhovému objezdu přesunout autobusové zastávky. Řidiče jedoucí po tomto úseku „osmatřicítky“ by tak kromě kruhového objezdu už nic dalšího nerozptylovalo.

„Toto řešení nás překvapilo svou velkorysostí. Bylo by komfortní a sloužilo by určitě mnoho desítek let, ale zároveň by i na město kladlo velké požadavky,“ konstatoval havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

„Předpokládám, že by to bylo právě město, kdo by musel hradit onu novou spojnici kruhového objezdu a Mendlovy Vsi. Museli bychom v tom případě hledat možnosti spolufinancování,“ dodal.

Kruhák bude mnohem dražší než odbočovací pruhy

Zastupitelé města už se tímto projektem zabývali. Ředitelství silnic a dálnic je vyzvalo, aby k možnému uskutečnění této varianty změnili územní plán. Zahájení administrativního procesu, který bude trvat zhruba rok, zastupitelé minulý týden skutečně jednomyslně schválili.

Rovněž s velkým překvapením návrh ŘSD přijali i obyvatelé dotčených brodských osad. Mnohé jeho aspekty žádají po správci silnice i radnici vysvětlit na osobní schůzce, na jejímž termínu už se všechny strany dohodly.

„Velmi nás překvapila velikost celého záměru. Popírá veškeré dosavadní argumenty, jimiž se vlastník komunikace bránil výstavbě odbočovacích pruhů,“ popisuje předsedkyně osadního výboru ve Svatém Kříži Ilona Heijting. Rozšíření křižovatky totiž ŘSD zprvu označovalo za příliš nákladné, jež by se vzhledem k počtu odbočujících vozů nevyplatilo.

V téměř dvoustránkovém dokumentu pak Ilona Heijting zastupitelům nastínila základní připomínky občanů. Lidé se obávají zvýšení hluku od rozjíždění vozidel u kruhového objezdu, nelíbí se jim posun autobusové zastávky dál od osady i od Mendlovy Vsi a kritizují zaslepení ostatních cest z osad ústících na hlavní tah. Upozorňují i na absenci chodníku na příjezdu do Svatého Kříže.

Stavět se určitě nezačne dřív než za čtyři až pět let

Je pravděpodobné, že během dalších jednání dozná návrh ještě celé řady změn. „Zatím není zpracovaná ani technická studie,“ upozornila Tesařová. Dosud neexistuje ani cenový odhad, ale dá se předpokládat, že se bude pohybovat v desítkách milionů korun.

Teprve po definitivním schválení změny územního plánu, k níž se budou nyní vyjadřovat veškeré dotčené státní orgány, instituce i další subjekty, může Ředitelství silnic a dálnic pokročit v plánování. Stěžejní bude posouzení záměru na ministerstvu dopravy a jeho schválení centrální komisí.

„Pokud vše půjde dobře a hladce, v nejlepším případě lze se zahájením stavby počítat až tak za čtyři až pět let,“ vzkázala Marie Tesařová.

Tou dobou už bude zprovozněn jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu. Ten bude začínat rovněž kruhovým objezdem, který bude ležet od Svatého Kříže směrem k Brodu jen za dalším horizontem u dnešní prodejny Highland Sport.

Druhý kruhový objezd na krátkém úseku tak příjezd vozidel do města od jihu ještě více zpomalí.