Na křižovatce u Havlíčkova Brodu zemřeli další lidé, místní požadují radary

Čtyřiasedmdesátiletý řidič najížděl krátce po půl osmé večer ze Svatého Kříže na silnici 38. V malé městské toyotě vezl o čtyři roky mladší spolujezdkyni.



Když už byli zařazeni v jízdním pruhu směrem na Brod, zezadu od Jihlavy se přiřítil dvacetiletý mladík v BMW a do auta seniorů narazil. Oba vozy náraz odmrštil desítky metrů daleko do pole.



„Jedna osoba přes veškerou snahu záchranářů svým těžkým zraněním na místě události podlehla. Druhá zemřela během transportu do brněnského traumacentra,“ uvedl mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.

Jak policie upřesnila, zemřelými byli právě muž a žena z toyoty. Mladý řidič BMW, který v autě vezl ještě další dva cestující, byl zraněn lehce.

Často je to tu o milimetry, tvrdí místní

„Roky na tuto nebezpečnou křižovatku upozorňujeme úřady. Poslední měsíc dokazuje, že oprávněně. A to ještě víme o spoustě dalších událostí, kdy ke střetům chyběly doslova milimetry,“ konstatovala Ilona Heijting, končící předsedkyně osadního výboru Svatého Kříže.

Obyvatelé této osady spadající pod Havlíčkův Brod zažívají dramatické momenty před svými domy denně. Hlavní silniční tah 38 je zde široký a rovný, svádí k vyšší rychlosti, než je v místě povolených 70 kilometrů v hodině. Křižovatka se při jízdě od Jihlavy ukrývá za horizontem.

Ačkoliv silnice vede kolem zahrad a autobusové zastávky, není označena značkami začátek a konec obce. A jak místní tvrdí, sedmdesátkou, zvláště pod dlouhým kopcem od Jihlavy, tu jezdí málokdo. Dost často zdejší informativní radar u zastávky zabliká jen dvěma čárkami – to když někdo jede rychleji než 99 kilometrů v hodině. Trojciferná čísla už zařízení neumí.

„Ti chlapci tu 70 rozhodně nejeli. To by stihli přibrzdit a buď střetu zabránit úplně, nebo alespoň minimalizovat následky,“ kroutí hlavou Heijting.

I policie, i když zatím neoficiálně, mluví o selhání řidiče BMW, který jel příliš rychle. Počasí bylo pěkné, viditelnost výborná. „Rychlost BMW určí soudní znalec. Lze ale předpokládat, že byla hodně vysoká,“ podotkla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Záměr stavby kruhové křižovatky je na počátku

Podobná nehoda se tu stala i 13. května, jen v opačném směru. Osobní vůz odbočoval na stejné křižovatce při cestě z Brodu vlevo do Ovčína. Opět řidič jedoucí za ním nedobrzdil a zezadu do odbočujícího vozu narazil. O život přišel jeden člověk.

„Je potřeba s křižovatkou něco udělat, co nejrychleji. Poslední měsíc tu byl extrémní,“ nabádá Ilona Heijting.

Ředitelství silnic a dálnic má společně s městem v plánu přebudovat křižovatku na kruhový objezd. Investice za více než 60 milionů korun je ale teprve ve svých počátcích. „Zpracovává se projekt pro územní řízení, zahájení stavby se dočkáme v letech 2023, spíše až 2024,“ říká ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

„Určitě je potřeba situaci vyhodnotit a okamžitě přijmout technická opatření, alespoň provizorní, než ke stavbě dojde,“ navrhuje havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

„Nějaké rychlé úpravy to opravdu chce,“ souhlasí i starosta Jan Tecl.

Za oběma nehodami je zřejmě selhání řidičů

Policie po každé tragické nehodě nechává vypracovat dopravně-inženýrskou inspekci. Ta na základě zjištění, co vše řidič porušil, navrhuje, jak místo upravit. Podle Čírtkové však inženýři ještě ani nedokončili posuzování květnové nehody.

„Z obou je ale patrné selhání řidičů. Křižovatka označena je, je tu snížená rychlost, jen řidiči to nedodrželi. Nabízí se ještě označit vodorovným dopravním značením bezpečnou vzdálenost,“ poznamenala policejní mluvčí.

Místní by chtěli jít ještě dál. Chtěli by co nejdřív nechat podél Svatého Kříže instalovat úsekové měření rychlosti, aby řidiče hrozba automatické pokuty v případě rychlé jízdy donutila zpomalit. „Bavili jsme se o tom hned v úterý večer, když jsme pomáhali u nehody,“ podotkla Heijting.

S takovým opatřením souhlasí i vedení brodské radnice. „Byla by to vhodná věc, stála by za prověření. Myslím, že rozpočtovým opatřením by se dala zařídit ještě letos,“ přitakal Tecl.

Úsekové měření by policie nejspíš přivítala

Město tento systém na konci loňského roku pořídilo a instalovalo do nedaleké Krátké Vsi. „Velice rychle a velice výrazně se osvědčil. Řidiči tam okamžitě své chování změnili a zpomalili. Je tam teď mnohem bezpečněji,“ dodává Honzárek.

A zřejmě by s takovým řešením souhlasila o policie. „Je to jedno z nejúčinnějších opatření. Muselo by to projít běžným schvalovacím procesem, ale jsem přesvědčena, že pokud by o úsekové měření u Svatého Kříže někdo požádal, vydali bychom kladné stanovisko,“ vzkázala mluvčí Čírtková.

Ani ŘSD případné úpravy do doby přeměny křižovatky v kruhový objezd předem nezatracuje. „Bude záležet na posouzení policie a silničního správního úřadu. Pokud naznají, že úpravy jsou nezbytné, budeme se toho účastnit,“ přislíbila Marie Tesařová.