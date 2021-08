Rychlost v úseku tragických nehod u Havlíčkova Brodu ohlídají kamery

„Jak ukázaly nehody z května a června, úsek u Svatého Kříže je velice nebezpečný. Je potřeba situaci co nejrychleji řešit. Protože víme, že právě rychlost je zde největším problémem, rozhodli jsme se osadit úsek radarovým systémem,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.



Radnice tak vyšla vstříc i osadnímu výboru, který pořízení úsekového měření okamžitě po nehodách požadoval.



„Za všechny problémy, které tu na silnici vznikají, může nedodržování dopravních pravidel. Osmdesát procent z nich je porušování nejvyšší povolené rychlosti,“ poukázala předsedkyně osadního výboru Martina Šubertová.

Rada města nyní vybrala dodavatele celého systému, stane se jím osvědčená společnost Dosip Servis. Podle Honzárka je instalace kamerového systému příslušnými úřady povolená. K montáži by mělo dojít během září a po krátkém zkušebním provozu by měl být spuštěn ještě na podzim.

Radarový systém s kamerami bude zaznamenávat rychlost průjezdu vozidel v úseku dlouhém přibližně 110 metrů. Ten bude v místě, kde platí současná sedmdesátka. Stejné omezení rychlosti tu i nadále zůstane.

Vozidla, která pojedou rychleji, systém vyfotí a data automaticky odešle na městskou policii a na brodský odbor dopravy. Následovat bude příslušný postih. Systém bude pracovat stejně jako obdobné radary v Jihlavě, Chotěboři či Krátké Vsi.

Rychlých řidičů je zatím velké procento

Vedení města očekává, že minimálně v počátku měření může přestupků být velké množství. „Dělali jsme si v místě vlastní průzkum. Řidičů, kteří zde překračovali sedmdesátku, bylo opravdu velké procento,“ konstatoval tajemník radnice Václav Stejskal.

Sám ale předpokládá, že až dojde k instalaci systému doplněného o příslušná upozornění, řidiči automaticky zpomalí. „Zatím k vyřizování přestupků nepočítáme s navyšováním počtu pracovníků odboru dopravy. Definitivně uvidíme ale až po vyhodnocení zkušebního provozu,“ dodal tajemník.

Brodská radnice má čerstvé zkušenosti s úsekovým měřením na silnici 34 v Krátké Vsi. Tam se rychlost měří od přelomu roku, přestupky se vyřizují v Brodě. Úředníky ale řidiči příliš nezaměstnali. „Měření tam zafungovalo. Řidiči opravdu zpomalili, nyní řešíme pouhé jednotky případů denně,“ podotkl Honzárek.

Úsekové měření rychlosti u Svatého Kříže bude pouze dočasné. A to do doby, než se zde začne stavět kruhový objezd. Ten v budoucnu nahradí sérii dnešních křižovatek, jedno rameno z něho povede do Svatého Kříže, druhé do Ovčína a Mendlovy Vsi.

„Radar zde ztratí význam, řidiči budou muset kvůli kruhovému objezdu zpomalit ještě výrazněji. Počítáme s tím, že systém pak přesuneme jinam ve městě,“ řekl místostarosta. Přestavbu úseku plánuje Ředitelství silnic a dálnic, dojde k ní ale nejdříve za tři roky.

Počet měřených úseků na Vysočině roste

Počet úseků, kde kamery měří rychlost, v posledních měsících na Vysočině roste. Už delší dobu jsou úsekové radary v Havlíčkově ulici v Chotěboři a v její místní části Bílek. Měří se rovněž na silnici 38 v Jihlavském tunelu a od loňska i na silnici 602 v Hosově u Jihlavy.



Na přelomu roku byl spuštěn systém v Krátké Vsi. A záměr co nejdříve pořídit a spustit úsekové měření vedle Brodu oznámil i Ždírec nad Doubravou. Pod dohledem bude silnice 34 v místní části Benátky. Měří se rovněž v modernizovaných úsecích D1.

Pořízení radarů ke Svatému Kříži výrazně urychlily dvě tragické nehody, které se na silnici 38 staly na přelomu jara a léta. Nejprve se v polovině května na hlavní odbočce do Svatého Kříže srazila dvě osobní auta, dodávka a nákladní vůz. Při střetu zemřel jeden člověk.

Hned dva lidské životy si vyžádala další nehoda o pět týdnů později. Mladík v BMW ve vysoké rychlosti narazil zezadu do auta dvou seniorů, kteří pod horizontem najeli do křižovatky z vedlejší silnice. Oba na místě zemřeli.

Nebezpečný úsek silnice I/38 u Svatého Kříže na záběrech z června: