Velká páchnoucí vroubenka děsí obyvatele Vysočiny, přitom je neškodná

„Je to nepůvodní druh pocházející z Ameriky, který se v Česku šíří někdy od roku 2006,“ říká zoolog Správy CHKO Žďárské vrchy Petr Mückstein.



Vroubenka se živí vysáváním semen jehličnatých stromů, především borovic. Má ráda teplo, proto se často vyhřívá na fasádách vysokých domů. A odtud už je to jenom kousek k tomu, aby pronikla do bytů.

„Denně doma likviduji tak pět vroubenek. Stačí krátké větrání, nebo třeba pověsit na balkon prádlo, a jsou uvnitř. Už jsem si jich i několik přinesla domů s vypraným oblečením,“ popisuje trable Klára, která bydlí na jihlavském sídlišti Březinova.

Lidé, kteří tento druh hmyzu neznají, se ho často děsí. Je poměrně velký, má i poměrně dlouhé nohy a tykadla. Je červeno-hnědě zbarvený a připomíná kůru stromu. Na polokrovkách je patrná linie ve tvaru písmene W.

Typickým znakem jsou silné ostny na zadních stehnech. Navíc, pokud je tato ploštice v ohrožení, produkuje silně páchnoucí sekret.

Hysterie není na místě, brouka stačí jen pustit ven z bytu

„Nevadí mi brouci, stonožky, dokonce ani pavouci. Ale tohle je od pohledu tak odporný hmyz, že se na něj nemůžu ani podívat. Hystericky volám manžela, aby to dal pryč,“ líčí své zkušenosti paní Simona z Jihlavy.

Podle zoologa Petra Mücksteina není hysterie na místě. „Myslím, že lidé to hodně přehánějí. Neznají vůbec přírodu a bojí se všeho, co leze, a ze všeho jsou vyděšení. Navíc vroubenka americká je absolutně neškodná. Stačí ji jenom pustit ven z bytu,“ dodává.

To Ingrid Balcárková z Jihlavy si na přítomnost této americké ploštice postupně zvykla. Dokonce ji to přinutilo si o těchto plošticích i něco nastudovat. „Nejprve jsem byla plná vrozeného odporu vůči tomuto hmyzu, velkému a neznámému. Denně jsem z bytu vyprovázela minimálně jednu vroubenku,“ popisuje.

Aby zabránila jejich průniku do bytu, pořídila si dokonce do oken sítě proti hmyzu. „Vypozorovala jsem, ve kterém ročním období a ve kterou denní dobu v závislosti na teplotě se tento hmyz vkrádá do domů,“ líčí.

Pak si ale vyhledala informace od entomologů a viděla i video, kde vroubenky klidně lezou člověku po hraně ruky. „To mě zbavilo veškeré kontroly a sledování, zda se mnou tento hmyz náhodou nesdílí společný prostor, a už to neřeším,“ usmívá se a dokonce má radu i pro ostatní. „Nepanikařte, nebojte se. Je to hmyz absolutně neškodný. Vyprovodíte ho z okna a on tiše odlétne.“

Vroubenka americká je v Evropě teprve od přelomu tisíciletí

Původní oblastí výskytu vroubenky americké je západní pobřeží Severní Ameriky, odkud se od 60. let minulého století postupně šířila až k východnímu pobřeží Spojených států. Koncem 90. let byla následně zavlečena do Evropy, kde byla poprvé zjištěna v roce 1999 v severní Itálii.

V Česku byl její výskyt poprvé zaznamenán v roce 2006 v Brně. Vhodné úkryty k přezimování si hledá od konce srpna. Často to bývají byty, chaty, chalupy, kanceláře, místa pod parapety. Během zimy nejsou tyto vroubenky aktivní a nijak v domácnosti neškodí. Na jaře svůj úkryt opouštějí.

Dalším hmyzem, který se na zimu rád stahuje do lidských obydlí, jsou různé druhy slunéček. V posledních letech to je spíše invazní slunéčko východní, další druhy ploštic, ale častým nechtěným podnájemníkem bývají i zlatoočky. Také v těchto případech platí nebát se a hmyz z bytu vynést nejlépe ven.