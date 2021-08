A co že to vlastně ty „zázračné“ potraviny jsou? Některé přírodní suroviny, především z ovocné či zeleninové rodiny, mají vysoký obsah živin, vitaminů, minerálů i antioxidantů nebo nenasycených mastných kyselin a mají pro naše zdraví obzvlášť velký význam – a právě těm se říká „superfoods“.

Z českých luhů a hájů

Mnoho superpotravin pochází z exotických krajin, ale nemyslete si, slušnou zásobu najdeme i u nás v české kotlině. Patří mezi ně třeba skvělý a zdravý česnek, ale také černý rybíz, borůvky, cibule nebo kapusta. Velmi ceněné jsou pro vysoký obsah vitaminu C, E a K také brusinky. Více a více se také mluví o prospěšnosti fermentovaných - tedy kvašených produktů, které v posledních letech slaví svůj velký návrat. Čím více tyto suroviny zapojíte do jídelníčku, tím lépe pro zdraví vaší rodiny...

Velmi ceněné jsou pro vysoký obsah vitaminu C, E a K také brusinky.

Odborníci se shodují, že není ani tak důležité sníst kvanta superpotravin denně, jako je zapojit do jídelníčku a jíst je pravidelně. Tyto potraviny zvyšují ve velké míře obranyschopnost organismu a také bojují proti nepříznivému vlivu volných radikálů. V našem jídelníčku by se měly objevit nejlépe aspoň pětkrát do týdne, ale pokud byste je zvládli zařadit každý den, byť v malé míře, bude to skvělé.



Zázraky z ciziny

Mezi nejznámější superpotraviny, které se na trhu objevují už mnoho let, a jejich obliba nemizí, patří chlorella, největší zdroj chlorofylu i bezpočtu vitaminů, minerálů i proteinů. Dále pak s chlorellou často spojovaný zelený ječmen. Mezi zásadní superpotraviny patří také kustovnice čínská alias goji, vysokým obsahem vápníku se pak pyšní chia semínka. Do základního výčtu ale patří také pravý řecký jogurt nebo nenápadná quinoa, která má velkou výživovou hodnotu.