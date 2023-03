Pár tipů, jak mít krásné a zdravé vlasy. Zkuste pomeranč či skořici

Je to známá věc, při přechodu ze zimy do jarního období ztrácejí zvířata chlupy a nám lidem vypadávají vlasy. Jak tento proces co nejlépe přibrzdit? Zkuste přírodu, má vlasům co nabídnout.