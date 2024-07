Letní kosmetická inventura: přizpůsobte péči o pleť horku a slunci

Všechny hutné krémy, těžké make-upy a silné exfoliační přípravky už by si měly vzít dovolenou, je čas definitivně přehodit výhybku a naučit se fungovat na sluneční provoz. Co to znamená? Vytáhněte praktické produkty, které ladí k létu a jsou lehké, udržitelné, jednoduché a ideálně také multifunkční.

Pokožka

Jedním z klíčových bodů letní péče je ochrana proti škodlivému UV záření. Rozhodně se vyplatí investovat do kvalitního krému s vysokým ochranným faktorem.

Pamatujte, že ochranná vrstva by se měla nanášet zhruba půl hodiny před pobytem na slunci, a to v dostatečném množství, dospělý člověk potřebuje asi 30 ml přípravku na jeden „nátěr“.

Stěžejní je kromě toho hydratace. Vysoké teploty a sluneční záření způsobují dehydrataci kůže, suchost, podráždění a předčasné stárnutí.

Ale pozor, i když máte od zimy třeba skvělé výrobky na suchou pleť, myslete na to, že na léto se prostě nehodí. Vyměňte těžké krémy za lehčí hydratační gely s obsahem kyseliny hyaluronové. Tyto produkty se rychle vstřebávají a pleť nezatěžují. Jinak určitě zapojte do hry i antioxidanty. Například sérum s vitaminem C pomůže chránit pleť před škodlivými účinky UV záření a volnými radikály.

Vlasy

Upgrade budou potřebovat i produkty na vlasy. Silné UV záření, chlór z bazénů, slaná voda nebo písek, to vše jsou faktory, které mohou kadeře značně narušit a vysušit. Zásadní je tedy chránit je před UV zářením a používat kvalitní přípravky pro váš typ vlasů, speciálně určené na léto.

Současně musíte pro jejich úpravu volit jen šetrné stylingové nástroje s obsahem výživných složek. Nezapomínejte nosit pokrývky hlavy, samozřejmě vzdušné a ne moc přilnavé, aby se vlasy zbytečně nepotily, a vhodné účesy, například volné copy.

Pro osvěžení kštice mezi mytím mějte po ruce suchý šampon, který rychle odstraní přebytečný maz a dodá vlasům objem.