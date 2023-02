Detaily, podle nichž se posuzovala ženská krása, se během časů měnily. Renesanční Itálie například uznávala plné tvary, viktoriánská Anglie ctila alabastrovou pleť a třeba 60. léta minulého století ovládl trend extrémní štíhlosti prezentované modelkou Lesley Lawson (73) zvanou Twiggy.

Jedno se ale cenilo vždy: zdravé a krásné vlasy. Zatímco v minulosti to znamenalo kštici dlouhou, dneska už to není nutností. Vlasy mohou být jakékoli, ale hlavně zdravé. A právě to jim často kazí jejich vlastní majitelka. Nejste náhodou mezi těmi, které to také dělají?

Vyberte si správný hřeben

Nejčastější chybou, kterou se lidstvo ne a ne odnaučit, je česání. Většina lidí to totiž dělá příliš často. „Česáním se odstraňují nečistoty. Navíc zabraňuje tomu, aby se vlasy třepily. Ale běžně stačí člověku osm až deset pročísnutí za den. Při častějším zásahu to kštici naopak poškozuje a vlasy oslabují,“ říká kadeřnice Ivona Novotná.

Mezi nejběžnější projevy přílišné péče tohoto typu patří statická elektřina, která vlasy dráždí a nenechá v klidu. Také se vysušují a třepí se jim konečky. To se ještě prohlubuje u vlasů barvených.

S tím souvisí i další bod – hřeben. Ne každý má ten správný. Na jemné rovné vlasy se hodí kartáč s kančími štětinami, na hustší vlasy zase ten, který má pevnější hroty s většími mezerami. Krátkým vyhovují rotační hřebeny s kombinací štětin a hrotů. A kudrlinky potřebují ty samé, jenom musejí být ploché.

Dalším problémem je hygiena těchto pomůcek. Většina lidí z nich jen občas vyndá vytrhané vlasy. Kromě nich se tam ale chytne spousta nečistot, bakterií a olejových částic. A ty si pak nanášíte zpátky do vlasů. Proto byste je měli aspoň jednou za týden omýt vodou a jednou za měsíc dezinfikovat.

Šamponem můžete šetřit

Další velká nedopatření vznikají během mytí. Některá jsme se naučili už v dětství a neseme si je s sebou až do stáří. Velmi běžná je nutnost nanést šampon dvakrát. To je ale úplně zbytečné. „Většina nečistot zmizí už při první aplikaci. Jen si ho naneste dostatečné množství, na hlavě promněte zhruba minutu, spláchněte a to stačí,“ popisuje odbornice.

Pokud nemáte dostatečně pevné vlasy, častější užívání tohoto prostředku by vám je ještě víc oslabilo. Hodně lidí používá na mytí hlavy také příliš horkou vodu. Tím si ale nejen vlasy, ale také pokožku hlavy vysoušejí.

„Měli byste používat vodu přibližně stejné teploty nebo o něco vyšší, než má lidské tělo. Nejlepší je tedy kolem 37 stupňů,“ radí Novotná.

Ručníkem jen zlehka

Poslední věcí je vysoušení vlasů. Ručníkem je nedřete ani nedrbejte, prostě jenom promněte. Je to sice možná pomalejší, ale zabráníte tak zacuchání a polámání své okrasy.

A nezapomeňte si také vždycky pořádně rozmyslet, jaký účes si dneska na hlavě vytvoříte. Je chybou lpět jenom na jedné úpravě – už proto, že často nebývá zcela bez vedlejších účinků. Dejte si například pozor na pevné gumičky, které vlasy třepí a lámou. Lepší jsou ty látkové nebo plastové.

Utažené culíky jsou samy o sobě problém, ale na temeni hlavy působí ještě mnohem zákeřněji. „Tím, že je taháte proti jejich přirozenému růstu, jim přetrháváte kořínky, což se potom už jenom velmi těžko napravuje,“ říká kadeřnice.

Nikdy také nijak nestahujte mokré vlasy, a to ani s tím vědomím, že je pak budete mít i bez kulmy vlnité. Přispíváte tak opět k jejich lámavosti a oslabení.

Drastické diety jsou nepřítel

V dnešní době chce mnohá žena zhubnout a mít figuru jako hvězdy z časopisů. Ale myslete spíš na své zdraví než pomíjivou krásu. A také na zdraví svých vlasů. Protože právě ty vašimi hladovými výstřelky trpí.

„Tím, že člověk nejí vyrovnaně a nedopřeje tak tělu rozmanitý počet živin, vitaminů a minerálů, ničí i svou kštici,“ říká výživový poradce Karl Hatt. Hříva pak řídne a je nechráněná proti vnějším i vnitřním vlivům.