Existují ženy, které můžou sníst, co chtějí a kolik chtějí, a nepřiberou jediný gram. Jiné se naproti tomu na čokoládu jen podívají a už váží o dvě kila víc. Tenhle fenomén známe všechny.

Tajemství čaje oolong Obsahuje takzvané saponiny. Ty mají mimořádnou vlastnost pomáhat našim enzymům štěpit tuky, takže ty se zase vylučují nestrávené. Kromě toho kofein, který se v něm skrývá, zrychluje metabolismus a antioxidanty tělu pomáhají při detoxikaci.



Záleží na tom, jaký má kdo metabolismus. U některých běží na plné obrátky, u druhých je pomalý, případně se každé jídlo přeměňuje v energii, kterou si tělo ukládá na horší časy – v podobě tukových polštářků.

Ale nevzdávejte to, nestěžujte si na přírodu a nebuďte frustrovaná. Do určité míry může každá z nás zabránit tomu, aby v chladném období roku přibrala. Mlsejte s čistým svědomím

Řešením je speciální zeštíhlující čaj oolong s příjemně sladkou a hedvábnou chutí. V průběhu dne byste ho měla vypít asi tak litr.

Tekutiny samy o sobě metabolismus urychlují a čaj oolong má navíc schopnost štěpit tuky. Díky tomu pak snadněji zhubnete – ale také tak rychle neztloustnete, když nedokážete odolat třeba sladkostem.

Zeštíhlující čaj Na 1 porci: 1 l vody ohřejte na 80 °C, přidejte 3 lžíce čaje oolong a nechte ho 3 minuty louhovat. Pak přeceďte a popíjejte.

Tip: Čaj bude obzvlášť aromatický, když použijete na jeho přípravu co nejměkčí vodu.

Pokud si troufnete na víc, vyzkoušejte náš čtyřtýdenní plán. Jeho základním principem je, že si každý týden přidáte jednu zeštíhlující přísadu. Tím zajistíte chuťovou rozmanitost a umocníte urychlení metabolismu. Za měsíc pak bude úbytek hmotnosti znatelný!

Pusťte se do toho. Je to úplně jednoduché: denně vypijte litr čaje a přidávejte k tomu týden po týdnu jednu zeštíhlující potravinu.

1. týden: Pijte během dne 1 litr čaje na zhubnutí, z toho vždy hrníček zhruba 15 minut před každým jídlem. Tak si už trochu zaplníte žaludek, a to příjemným způsobem. Automaticky pak toho sníte méně. Navíc se vám výrazně zrychlí metabolismus ještě před jídlem. Oolong čaj se na to výborně hodí. Je čímsi mezi černým čajem, který je zcela fermentovaný, a zeleným čajem, který vůbec fermentovaný není, proto se označuje také jako polofermentovaný čaj. Obsahuje víc kofeinu než zelený čaj, ale podstatně méně než černé druhy čaje. Proto je velmi dobře stravitelný a můžete si ho dát i pozdě odpoledne. A chuťově je také na rozhraní, snoubí se v něm svěžest zeleného čaje i kořeněná příchuť černého čaje.

2. týden: Na to, aby se spalování tuku po prvním týdnu ještě zintenzivnilo, se výborně hodí trocha skořice. Pomáhá lépe spalovat tuky, protože urychluje jejich štěpení. To znamená, že tukové buňky se netvoří tak snadno jako dříve. Do litru zeštíhlujícího čaje stačí nasypat jenom špetku skořice.

3. týden: Úbytkem hmotnosti se z tkání vyplavuje víc toxinů, proto je důležité nejen vytrvat, ale také pomoct tělu při pročišťování. A to se vám podaří, když přidáte do čaje trochu máty. Ta totiž přispívá ke zvýšené produkci trávicích enzymů a pomáhá tak absorbovat vitaminy a živiny z potravy i vyplavovat toxické látky. Kromě toho její éterické oleje tlumí chuť k jídlu, protože vůně máty zvyšuje produkci hormonů, které vysílají signál sytosti – i když jste vůbec nic nejedla. Od téhle chvíle tedy přidávejte do čaje oolong se skořicí ještě 1 snítku máty a nechte ji v něm 3 minuty louhovat.

4. týden: Teď musíte už jenom vytrvat – a v tom vám pomůže vanilka. Smíchejte špetku čerstvé vanilkové dřeně se směsí oolong čaje, skořice a máty. Důsledkem budou hned dva báječné účinky. Za prvé vanilkové aroma zahání chuť na sladkosti a předchází tak návalům velkého hladu, za druhé vanilka zmírňuje stres a zlepšuje myšlení. A jen tak mimochodem se postará i o chuťovou obměnu vašeho horkého nápoje.