Zamilujte se do šťáv, je to rychlá cesta ke zdraví a štíhlé linii

Dávno víme, že ovocné šťávy mají vysoký obsah cukru, a některé z nás si proto tento sladký nápoj odpírají v domnění, že by si jen přihodily nechtěné kalorie.

To ale už není pravda. Nejnovější studie provedené v sousedním Německu to popírají. Odborníci sledovali, jak se chovají a zapojují ovocné šťávy a koncentráty do hubnutí. A došli k závěru, že zejména šťávy z červeného ovoce, jako je třeba arónie (černý jeřáb), bezinky, brusinky, ostružiny, borůvky, červený a černý rybíz, višně, třešně nebo granátové jablko, modré hroznové víno, či maliny obsahují antokyany, látky které mohou pozitivně ovlivnit metabolismus.

Princip je zcela jednoduchý. Vypijte v průběhu dne v několika dávkách 750 ml některé z těchto doporučených ovocných šťáv. Aby efekt byl ještě příznivější, dbejte na to, abyste konzumovala vyváženou stravu s vysokým obsahem vitaminů.

Síla červeného ovoce

Zdravá barva: Tmavá červená barva (kromě ovoce je třeba i v červeném zelí, baklažánech, ředkvičkách atd.) napovídá, že produkt obsahuje antokyany, které nás chrání před nemocemi, před ekzémy, mírní další autoimunitní poruchy, působí proti rakovině. Pomáhají udržet v rovnováze hladinu cholesterolu. Podporují dobrý stav cév a předcházejí vzniku srdečně cévních onemocnění.

Protizánětlivý efekt: Jsou to silné antioxidanty, působí proti zánětlivým reakcím v organismu. Dá se tak předejít například zánětu močového měchýře. Jen jako bokem pomáhají unaveným očím dostat se do formy, chrání zrak.

Podpora imunity: Pomáhají čelit útoku bakterií a virů. Stimulují imunitní systém a dokážou zabránit nachlazení.

Anti-aging zázrak: Rostlinné barvivo nás chrání proti volným radikálům, které napadají naši pleť. Vyplní ji zevnitř a udržuje ji mladou a svěží.

Ochrana buněk: Antokyany v červených plodech lze konzumovat v podobě plodů, přírodních šťáv, sirupů, ale i marmelád, džemů, zavařenin, případně je sušit.