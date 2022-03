Tentokrát nám nejde jenom o barvy, kterými se obklopujete, nejde ani o ty, jimiž si vyzdobíte stěny bytu, o odstín sedačky v obýváku, barvu záclon nebo závěsů, dokonce ani o ty, jimž dáváte přednost, když vybíráte a ladíte svoje oblečení, obuv a doplňky. Dnes vás chceme seznámit s tím, jak barvy ovlivňují naši chuť k jídlu, dobrý pocit a teplo v „bříšku“, když si pochutnáte.

Ačkoliv se to nezdá, i při jídle má klíčový význam zrakový vjem. Chcete-li, abyste nejen vy, ale i další členové domácnosti konzumovali s chutí třeba zeleninu a ovoce, postarejte se o to, aby jídlo nejen dobře chutnalo, ale bylo i hezky barevné. Jednobarevné porce na talíři neinspirují, ale naopak nudí. Talíř plný zelené zeleniny by nikoho nepřivábil, talíř červené zeleniny by nás nejspíš rozčílil.