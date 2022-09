Jak působí Fialová je považována za duchovní, ostatně v mnoha církvích ji využívají jako liturgickou barvu v obdobích půstu. Málokdo si ovšem sytou fialovou vymaluje byt.

Modrá má zklidňující účinky, proto se využívá do ložnic, ale i do koupelen. Hodně lidí ji má rádo. Je považována za barvu intuice a otevřené mysli. Indigová modř má silný zklidňující účinek.

Zelená zklidňuje, je to barva přátelství. Zeleně vymalované místnosti působí optimisticky. Je vhodná i do koupelen a ložnic, klidně ji ale můžeme použít v obývacím pokoji, ba i v učebně. Pověstný je její příznivý vliv na zrak.

Žlutá povzbuzuje koncentraci. Učebny se často malovaly žlutě, a právem, protože tato barva také aktivizuje a zlepšuje paměť. Speciálně citronově žlutá probouzí pozitivní energii.

Oranžová vyvolává radost, pomáhá zvládat únavu a povzbuzuje chuť k jídlu i trávení. Pomáhá léčit deprese. V malých a tmavších prostorech pocitově nahrazuje nedostatek přirozeného světla.

Červená probouzí energii, může ale vést i k agresi. Tradičně se využívala při ceremoniálech a slavnostech, v Asii společně se zlatou plní tuto funkci dodnes. Povzbuzuje činnost jater. V místnostech je vhodná jako doplňková barva, ne jako hlavní na stěnách. Do ložnice je absolutně nevhodná.

Růžová symbolizuje lásku, nicméně zklidňuje emoce. Podporuje hormonální systém.

Bílá je sice symbolem čistoty a nevinnosti, dlouho ale byla barvou smuteční. Ostatně v Asii je jí dodnes. Probouzí ovšem tvořivost. Opticky zvětšuje prostor, potřebuje ale doplňky v jiných barvách. V okolí bychom neměli mít pouze tuto barvu.

Šedá se dá kombinovat s jinými barvami, sama o sobě však upozaďuje. I proto ji často oblékají řeholnice.

Černá působí elegantně, v našich končinách je ale symbolem smutku. V Asii však symbolizuje černou úrodnou půdu, ve které vzniká život. Ani černé by v našem okolí nemělo být příliš.

působí elegantně, v našich končinách je ale symbolem smutku. V Asii však symbolizuje černou úrodnou půdu, ve které vzniká život. Ani černé by v našem okolí nemělo být příliš. Hnědá je vlastně směs všech hlavních barev, působí vážně, tradičně a zdrženlivě. Navozuje pocit bezpečí.