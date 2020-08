Bylinky toho dokážou mnohem víc, než jen ochutit jídlo. Každá z nich je tělu užitečná jiným způsobem – jedna odvodňuje, druhá tlumí pocity velkého hladu, jiná zase urychluje látkovou výměnu.

Rozhodněte se sama, ve které oblasti by vaše tělo potřebovalo podporu. A taky se vám díky nim konečně podaří zbavit se úporně se držících kilogramů navíc.

Naše „zelené“ nápoje vždy obsahují jednu speciální přísadu pro zeštíhlení. Protože se bylinky tepelně neupravují, obsahují spoustu živin, minerálů, anorganických a organických sloučenin – a to vaše tělo potřebuje.

Stačí jedna sklenice denně

Jak to funguje? Je to dieta, kterou snadno zařadíte do svého života. Jednoduše si vyberte jeden z našich čtyř bylinkových drinků a nahraďte jím jedno hlavní jídlo denně podle své volby. Sama se rozhodněte, zda to má být snídaně, oběd nebo večeře. Zbylá dvě hlavní jídla by měla být nutričně vyvážená a v běžných porcích.