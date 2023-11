RECENZE: Like a Dragon Gaiden propojuje svět Yakuzy

Like a Dragon Gaiden nese podtitul The Man Who Erased His Name (muž, který vymazal své jméno) a tento motiv je prodchnutý celou hrou. Sega hru vnímá jako samostatný příběh, který skvěle poslouží lidem, kteří chtějí se sérií Yakuza, respektive Like a Dragon začít. To je do jisté míry pravda. Přesto si myslím, že je lepší mít dohraný díl Yakuza: Like a Dragon z roku 2020, který se odehrává ve stejném časovém období jako Gaiden a umožní lépe pochopit příběhový rámec, v němž nejde o nic menšího než konec jakuzy v Japonsku.

Na původní fanoušky pak čeká pokračování dílu Yakuza 6, v němž se opět setkají nejenom s oblíbeným Kazumou, ale také s rychlými souboji v reálném čase. Události ve hře tak logicky propojí oba zdánlivě nenavazující díly a připraví podhoubí pro lednový Like a Dragon: Infinite Wealth, v němž si zahrajeme jak za Kazumu, tak Ichibana z Like a Dragon.

Pokud je na vás těch názvů a propojení moc, osobně bych stejně doporučoval začít spin-offem Lost Judgment, který vám představí styl her Yakuza bez nutnosti znát jakékoli reálie.

Každopádně Like a Dragon Gaiden není, co se rozsahu týče, plnotučný díl. Tvůrci opět recyklují stará známá místa, v rámci pouhých pěti kapitol tak nakoukneme do Jokohamy, zatímco prakticky celá hra se odehrává v Sotenbori v Ósace.

Naštěstí se najde pár nových míst, například „Hrad“ s gladiátorskou arénou, která odkazuje na římské Koloseum. Jen s tím rozdílem, že zde provozovatel aranžuje slavné jakuzácké bitky z minulosti. Veteráni už vědí, že tyto zdánlivě nepovinné aktivity jsou tak trochu povinné, abyste si vydělali peníze a vylepšovali své schopnosti.

Kazuma řeší problémy jediným způsobem. Pěstmi.

Druhým takovým systémem je práce pro „zpravodajskou síť“ Akame Network, v rámci níž řešíme různé problémy obyvatel Sotenbori. Ani této práci se nedá tak úplně vyhnout, protože vylepšování schopností a nakupování nových se váže i na speciální body získané právě tímto způsobem.

Samozřejmostí je škála aktivit pro pobavení, jako je návštěva kabaretu, karaoke, golfu či herny Segy, v níž si můžete zahrát pár starých retro her. Utopit čas se dá i u autodráhy s možností si dále vylepšovat svoje autíčko. V tomto ohledu je vše na svém místě.

Kazuma Kiryu a jeho pěsti

Nedílnou součástí série jsou souboje, které opět probíhají v reálném čase. Na výběr jsou dva styly: Yakuza je klasické silové mlácení, které se hodí při menším počtu nepřátel, zejména pak s bossy. Klasika. Nový styl Agent je každopádně mnohem zábavnější. Kazuma sice nerozdává tak tvrdé rány, ale pochybuje se zatraceně rychle a k ruce má i nové gadgety, za něž by se nemusel stydět ani James Bond.

Většina hry se odehrává v již známém Sotenbori.

Máme tu drony, výbušniny v podobě cigarety, každopádně nejlepší jsou hodinky s vystřelujícími lanky, kterými lze nepřátele nejenom svázat, ale i efektně pohazovat po bojišti. S každým dalším vylepšení se zvedá i počet těch, které lanka omotají, což je nejenom účinné, ale i na pohled cool. Kazuma si tak v podstatě vyzkouší roli Spider-Mana. Každopádně bitky jsou silnou stránkou hry. Skvělou podívanou podtrhují zničitelné objekty okolo stejně jako možnost vzít třeba kolo a omlátit ho nepřátelům o hlavu.

Záleží ovšem také na zvolené obtížnosti. Ta základní vyžaduje přepínaní mezi styly, úhyby a kryty ve správný moment a pohotové reakce, pokud vás hra v určitý moment vyzve, abyste zmáčkli určité tlačítko. Dále je třeba vylepšovat své schopnosti a učit se nové, protože jinak začne být hra v určitý moment těžká. Pokud máte rádi výzvu, můžete si přitopit, a naopak – lehká obtížnost soubojovou složku trivializuje. Hra automaticky volí styl a používá komba, takže většinou stačí se trochu krýt a mačkat zběsile tlačítka na ovladači.

Vyzkoušejte Like a Dragon: Infinite Wealth Like a Dragon: Infinite Wealth sice vychází až 26. ledna 2024, nicméně pokud si pořídíte aktuální díl Gaiden a dohrajete ho, v menu se vám zpřístupní vstup do trial verze. Like a Dragon: Infinite Wealth

Přesto mi tento díl přijde o něco horší než ty předcházející. Tempo hry tentokrát velmi kolísá, takže zatímco v úvodu se mi například odpojil ovladač, protože jsem jen sledoval dění na obrazovce, v jiných momentech po sobě následují hned dvě různé arény, tedy situace, kdy se musíte probojovat z místa A do místa B skrz mnoho skupinek nepřátel. To není v sérii nic nového, přesto si myslím, že autoři tímto trochu uměle přifukují herní dobu, protože těch arén je v poměru k délce hry až moc.

O bizarní postavy není nouze ani tentokrát.

Příběh je slušně napsaný, obsahuje řadu zvratů a pár silných momentů, nicméně i zde musím říct, že tvůrci umí vytvořit zajímavější postavy. Osobní rovina je sice hlavním motivem Kazumy, ale bohužel rychle ustupuje do pozadí a vynořuje se, uspokojivě, až v samotném závěru. Naproti tomu celá ta velká politika okolo rozpadu Jakuzy je nám už známá a pohled jinýma očima a optikou nic nového nepřináší.

Nemyslím si ani, že je dobrý nápad vydávat vydávat dvě Yakuzy tak blízko sebe, protože hry si jsou podobné a svým způsobem člověka na čas vyčerpají. Každopádně fanoušci série nemají jinou možnost, než si Gaiden zahrát, protože je to i přes všechny výhrady důležitý spojovník.

Hru jsem dohrál za necelých dvanáct hodin, nicméně většinu vedlejších úkolů jsem neplnil. Myslím si, že kdo chce vyzobávat, může ve hře strávit i dvacet hodin. A jedna třešnička na závěr: dohráním hry se zpřístupní v menu trial verze Like a Dragon: Infinite Wealth.