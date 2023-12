Vybíráme hry, na které se v roce 2024 nejvíc těšíme

Honza Srp

Mám pocit, že rok 2024 bude oproti tomu loňskému mnohem skromnější a budu ho trávit převážně doháněním restů v Baldur’s Gate 3. Ale na tyto hry si určitě čas najdu:

1. Final Fantasy Rebirth – Pokračování famózního remaku Final Fantasy VII slibuje daleko otevřenější svět, než tomu bylo minule, především ale odvypráví další část epického příběhu. Originál jsem nehrál, i tak vím, že mě čeká jeden z nejdojemnějších momentů v historii počítačových her. Kapesníčky už mám nakoupeny… pozitivní je, že už nemusím dlouho čekat, vydání je naplánováno na únor.

2. Star Wars Outlaws – Nějakou dobu jsem si dal od ubisoftích her pauzu, a tak jsem už dokázal vytěsnit, jak repetitivními se po krátké době stanou. Na druhou stranu první ukázka ze Star Wars Outlaws vypadá tak skvěle, že si nějaké to těšení snad mohu dovolit. Uncharted v otevřeném světě Hvězdných válek je vynikající koncept, hlavní hrdinka působí sympaticky a grafika neuvěřitelně dobře, takže nepochybuji, že minimálně po komerční stránce půjde o obrovský hit.

3. Hellblade 2 – V roce 2023 nebylo příliš důvodů zapínat Xbox, ten příští by to ovšem mohlo být daleko lepší. Původně jsem se nejvíc těšil na Stalker 2, ale dojmy z letošního Gamescomu byly hodně vlažné, a tak se víc těším na Hellblade 2. Poněkud paradoxně, protože z prvního dílu jsem nebyl vůbec nadšený, ovšem tentokrát to působí, že vývojáři pojali celou hru daleko přímočařeji a méně „duchovněji,“ což by mohlo znamenat větší zábavu.

4. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Hodně komplikovaný vývoj naznačuje, že by mohlo jít o „geniální propadák“, stejně jako tomu bylo v případě minulého dílu. Nelíbí se mi nová grafická stylizace ani větší příklon k akci, kterou naznačuje poslední trailer, ale potenciál upíry ovládaného světa Masquerade je nekonečný.

Sledovat pak určitě budu ještě Avowed, Tekken 8, Suicide Squad, Pacific Drive, Unicorn Overlord, Outcast, Alone in the Dark… ok, nakonec to asi tak špatný ročník nebude.

Ondřej Martinů

Od roku 2024 nečekám takovou ohromnou herní smršť, jakou jsme zažili letos. Minimálně celý začátek roku hodlám využít na dohánění zbylých restů, opakování těch nejzajímavějších her a podobně. A také si myslím, že si nyní herní studia snaží držet své chystané tituly déle pod pokličkou a budou je odhalovat až na poslední chvíli před vydáním. Proto věřím v to, že některé z těch opravdu dobrých her roku 2024 budou ty, o kterých ještě nikdo nic neví.

Přeci jen se však rok 2024 rýsuje docela zajímavě. Osobně mám největší očekávání od Star Wars Outlaws. Pokud si Ubisoft dá opravdu záležet, je tu potenciál stejně jako letos se Survivorem nabídnout něco, co bude hra pro mě jako stvořená. Je mi sice jasné, že Ubisoft na výsledné hře svůj rukopis nechá dost znatelně (třeba plná mapa otazníčků apod.), ale zkrátka tu naději na hit roku budu držet minimálně do chvíle, než hru poprvé spustím.

Dále už teď vím, že mě budou zajímat hry jako Banishers: Ghosts of new Eden (tu už jsem koneckonců i chvíli hrál), Rise of the Ronin a nebo Stalker 2. Velkou důvěru mám pak i v cokoliv, co nám nadělí Nintendo s novou konzolí. Mimochodem pro tu si určitě půjdu do obchodu hned v první den, stejně tak i pro případný vylepšený playstation.

Věřím, že rok 2024 bude také nabitý indie hrami. Ven by mohl jít early access Hades 2, já si ovšem počkám asi spíš na plnou verzi. No pak tu jsou dvě hry, na které se opravdu těším, ale u obou jsou autoři zatím hodně zticha a nikdo pořádně neví, kdy a jestli vůbec někdy vyjdou. Řeč je samozřejmě o The Wolf Among Us 2 a Hollow Knight Silksong.

Honza Kouba

Samozřejmě, jako každý rok, netrpělivě vyhlížím každou zajímavější hororovku či mysteriózní kousek: Pacific Drive, Alone in the Dark, ILL, Silent Hill 2 Remake, Paranormal Tales, Slitterhead a další, na které si momentálně nevzpomenu. Pacific Drive mi připomíná atmosférou poslední nervy drásající minuty The Mist, což by mohlo být nejen atmosférické, ale i děsivé. Alone in the Dark a Silent Hill 2 Remake jsou spící klasiky, které si už léta zaslouží důstojné znovuoživení.

Technologicky mě upoutal ILL, je ale dost diskutabilní, zda se z něj nestane další The Day Before. Paranormal Tales je nový found footage od tvůrců DON’T SCREAM, ale měl by být víc pestrý, což je to, co jejich prvotině chybí. Zajímavě vypadá i Banishers: Ghosts of New Eden. Still Wakes The Deep od The Chinese Room je také něco, co by se mi mohlo vrýt do mysli jako všechno, co tohle duševní pohodu šikanující studio zatím vytvořilo.

Na začátku roku by měla po odkladu dorazit i třetí kapitola Poppy Playtime. Série se od „dětského“ strašení překlápí k dospělému hororu s hodně temnými tématy a jsem zvědav, jak moc odvážní a explicitní autoři budou. Začátkem roku by se měla i vrátit má oblíbená doomovka Star Wars: Dark Forces Remaster. Snad se také konečně dočkáme Little Devil Inside nebo aspoň nějakého pokroku ve vývoji. Protože některé skvělé hry posledních let stále nemají své příběhy završené, tak nemohu opomenout ani chystané expanze pro Elden Ring, Starfield a Alan Wake 2.

Ondřej Zach

Hned v lednu vychází další díl ze svérázné série Like a Dragon (dříve Yakuza). Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name byl relativně ok spojovník, Like a Dragon: Infinite Wealth už je ovšem plnohodnotný díl, který spojí dva oblíbené hrdiny. Skvěle vypadá samurajská akce Rise of the Ronin od tvůrců série Nioh, tentokrát ovšem bez soulslike nadstavby.

Docela se těším i na Star Wars Outlaws, hru ze světa Hvězdných válek v otevřeném světě, a ujít si nenechám ani další expanzi pro World of Warcraft nazvanou The War Within. Započne tak nová trilogie pod vedením zkušeného Chrise Metzena, která doufám smaže pachuť z nepovedeného a nepatřičného zakončení Dragonflightu. Rád si zahraju remasterovaný i nový Broken Sword.

A pak je tu Nintendo. Jistě, remake puzzle hopsačky Mario vs. Donkey Kong beru všemi deseti a remaster duchařské akce Luigi’s Mansion 2 si také nenechám ujít. Jenže v roce 2024 se také očekává nástupce Switche. A osobně si myslím, že v rámci startovních titulů nás čeká nový Mario Kart. A spousta dalších her, která prozatím nebyla oznámena.

Tadeáš Pepř

1. Skull & Bones – Poslední dva roky tak trochu vystřílely munici mých nejočekávanějších titulů. V roce 2024 jsem tedy spíše zvědavý na překvapení. Nadevše jsem ale zvědavý na to, jak dopadne prokleté Skull & Bones. Projekt, který za sebou Ubisoft táhne jako stále těžší, otravnější a drahou železnou kouli snad konečně spatří světlo světa. Varianty jsou za mě jen dvě. Buďto půjde o naprosto neuvěřitelné překvapení (čemuž ale vzhledem k vlastním zkušenostem s testovací verzí nevěřím skoro vůbec), nebo naopak o potvrzení toho, že jde o nebetyčný průšvih, který bude dlouho předmětem přednášek, jak herní vývoj nedělat. Manažeři studia si budou trhat vlasy, hráči se jen smát a byznysově zaujetí jedinci sledovat fascinující peklo. Snad už v únoru.

2. Life by You – Začátek roku by také měl přinést vyzyvatele série The Sims od Paradoxu. O něm nevíme téměř nic, jen to, že se v březnu zpřístupní předběžný přístup a že z prvních videí a screenshotů vypadá hra hodně neotesaně. Jako velký fanoušek The Sims ale prostě musím držet s dobou a jsem moc zvědavý, jak tento experiment dopadne.

3. Cities: Skylines II na konzolích. Jako člověk který neuznává počítače jako správnou platformu pro hraní se také pochopitelně těším na tu správnou verzi budovatelské strategie Cities: Skylines II. U prvního dílu jsem na Xboxech strávil naprosto úchylné množství času. Vedle jednoho ze starších ročníků FIFA jde asi o hru, kterou jsem životnost mé konzole zkracoval úplně nejvíc. Na ovladači se navíc hraje prostě báječně.

Vzhledem k tomu, že dvojku při vydání na počítačích nejvíce trápil šílený technický stav, bude hodně zajímavé sledovat, jak se s optimalizací autoři poperou na jednotných konfiguracích. Věřím, že by tu zážitek mohl být v den vydání mnohem příjemnější a že navíc dostaneme do rukou produkt odladěnější i z hlediska hratelnosti.

4. Test Drive Unlimited: Solar Crown – Zatím nevíme, jak to bude příští rok vypadat za virtuálními volanty, i když se určitě dočkáme nových ročníků F1 nebo WRC. Snad se ale po letech konečně přiřítí tolik potřebná konkurence pro Forzu Horizon v podobě městského Test Drive Unlimited: Solar Crown. 1:1 přepracovaná část Hong Kongu zní mimořádně sexy a autoři slibují i velké rochnění v luxusu s širokou nabídkou exotických závoďáků. Snad jen nebude závodění odfláknuté na úkor doprovodných činností a jízdní model bude pohlazením po duši. Právě ten mě od prvních dvou TDU bohužel odradil.

5. World of Goo 2 – První World of Goo je nejlepší logická hra, kterou jsem kdy hrál. Nebo snad ne? Asi ne. Minimálně je ale ikonická, geniální a byla dost důležitým milníkem v historii indie tvorby. To je dostatek důvodů pro to těšit se na dvojku. Která navíc vypadá sama o sobě dost působivě.

6. Broken Sword: Parzival’s Stone. Říkal tu někdo Broken Sword? Je potřeba další důvod? Více píšeme na Bonuswebu zde.

Honza Lysý

1. Suicide Squad: Kill the Justice League – Rocksteady Studios komiksové hry umí, jejich série Batman je toho jasným důkazem. Nyní chtějí světu nabídnout komiksovou hru, ve které antihrdinský Sebevražedný oddíl alias Task Force X hodlá zlikvidovat Justice League. A já říkám sem s tím.

2. Star Wars Outlaws – Seriál Andor ukázal, že projekty, které jsou zasazeny do podsvětí Hvězdných válek, mohou fungovat. A to skvěle. Doufám tak, že hra, ve které se podíváme mezi kriminálníky v daleké předaleké galaxii, mě pobaví alespoň z poloviny tak dobře jako zmíněný seriál.

3. Rise of the Rōnin – Hrám se samurajskou tematikou já prostě neodolám. Doufám ale, že tento kousek od Team Ninja nebude přehnaně obtížný, na to bych už asi neměl nervy a energii. Nicméně se proslýchá, že by měla mít hra různé stupně obtížnosti, a to je podle mě ideální řešení. Kdo chce 10krát za minutu umírat, prosím, kdo nechce nadávat jako špaček a třískat vším v dosahu, také bude mít šanci.